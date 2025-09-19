Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 18/09/2025
SP-031

DER instala radares e inicia fase de testes na Índio-Tibiriçá

Dos 18 radares instalados na rodovia, 11 estão na extensão da cidade de Suzano. Equipamentos têm velocidades variadas

19 setembro 2025 - 05h00Por Gabriel Vicco - da Reportagem Local
DER instala radares e inicia fase de testes na Índio-TibiriçáDER instala radares e inicia fase de testes na Índio-Tibiriçá - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano )

O Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP) finalizou a instalação de radares na Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-031) e iniciou trabalhos de testes e homologação dos equipamentos.

Dos 18 radares instalados na rodovia, 11 estão na extensão da cidade de Suzano. Os equipamentos têm velocidades máximas variadas: nove estão em trechos de no máximo 40km/h, um em local de 60km/h e o último com um máximo de 80km/h.

O DER explicou ao DS que optou pela transição do sistema antigo de processamento das multas para um novo sistema otimizado. A ideia é ter uma maior eficiência e modernização.

A mudança implicou em um ajuste no cronograma, o que afetou o início dos cadastros e a liberação para implantação dos radares. O DS noticiou, em março, que os radares estariam em funcionamento até o mês de maio, como previa o departamento. Por conta do ajuste no cronograma, não foram implicadas multas às empresas responsáveis pela instalação dos radares, algo que também era previsto em contrato no início do ano.

Posição dos radares

Nos trechos de Suzano foram instalados 11 radares, que estão localizados nos quilômetros: 54,9; 56; 56,8; 57,6; 58,3; 59,7; 64,3; 65,7; 66,2; 67,5; e 63,1. Os nove primeiros terão o máximo de 40km/h. O penúltimo terá uma velocidade permitida de 60km/h. O último aceitará até 80km/h.
 

