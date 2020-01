DER realiza Operação Pare e Siga na Rodovia Índio Tibiriçá

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão vinculado à Secretaria de Logística e Transportes realiza a partir desta terça-feira, 7, "Operação Pare e Siga" na RodoviaÍndio Tibiriçá (SP-031), entre os kms 33,300 e km 40, região de Ribeirão Pires, para aplicação de micro pavimento asfáltico.



O esquema especial será adotado das 7h às 17, até o dia 11/01. Durante os trabalhos na pista, a rodovia conta com sinalização específica com cones, cavaletes e placas, conforme regulamenta o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).



Além disso, viaturas da Unidade Básica de Atendimento (UBA) darão apoio aos usuários na orientação do tráfego.



Obras em andamento - O Departamento deu início, em junho de 2019, às obras de recuperação pontual do pavimento e sinalização na SP 031, do Km 33,1 ao Km 70,3, beneficiando os municípios de São Bernardo do Campo, Santo André, Ribeirão Pires e Suzano. O investimento por parte do Governo do Estado é de R$ 19,08 milhões.

Em Suzano



No Km 68, no município suzanense, a rodovia foi alteada em 0,70m para prevenir os constantes alagamentos. O sistema de drenagem também está sendo ampliado.



No Km 64,7, e não Km 65, são realizadas obras para implantação de cortina atirantada, que dá estabilidade ao talude.



Já no Km 59,8, um dispositivo de acesso de retorno está sendo construído. Serão implantados ainda dispositivos no Km 58,5 e no Km 60,8. A pista será separada até o km 62,3, melhorando a segurança de motoristas e usuários evitando conversões proibidas.



O prazo previsto de conclusão é junho de 2020.