DER-SP é primeiro do Brasil a assumir compromisso de descarbonização

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), é o primeiro órgão do Estado e o primeiro de gestão de estradas do Brasil a assumir formalmente um compromisso de descarbonização de suas operações, no contexto do Compromisso SP Carbono Zero do Governo de São Paulo.

O órgão anunciou, durante Simpósio de Sustentabilidade realizado nesta terça-feira (3), a contratação de um inventário de emissões e a implementação de ações práticas para reduzir o impacto ambiental em suas operações e obras. A iniciativa inclui a contratação de uma consultoria especializada para mapear e quantificar as emissões de CO nas atividades do Departamento.

O Simpósio contou com a presença da secretária da Semil, Natália Resende, do presidente do DER-SP, Sergio Codelo, e de representantes de órgãos públicos, instituições de pesquisa e empresas privadas.

“O DER-SP sai na frente ao ser o primeiro órgão público de rodovias a formalizar um compromisso de descarbonização. Isso significa transformar uma estrutura operacional complexa em um agente ativo da transição climática, com metas claras, inventário de emissões e ações práticas já em curso. Esta iniciativa é emblemática do que esperamos de uma política pública moderna: planejamento técnico, responsabilidade ambiental e entrega de resultados”, salienta Natália Resende.

"A atual gestão do DER abraçou a causa ambiental e, sob a orientação da Semil, tem trabalhado no sentido de diminuir a sua pegada de carbono, em sintonia com o que há de mais avançado e sustentável na esfera pública atualmente”, destaca o presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Sergio Codelo. “Além do Carbono Zero, o DER tem investido em espuma asfáltica e asfalto-borracha, além de outras soluções sustentáveis que representam uma série de vantagens para motoristas, meio ambiente e durabilidade dos pavimentos”, afirma Codelo.

Compromisso SP Carbono Zero

O DER-SP aderiu ao Compromisso SP Carbono Zero, iniciativa do Governo de São Paulo que busca incentivar organizações públicas e privadas a zerar as emissões líquidas de carbono e neutralizar os gases de efeito estufa. A partir dessa adesão, será elaborado um plano de descarbonização, com ações efetivas voltadas à redução das emissões em obras e operações do órgão.

O Inventário de Emissões compõe o esforço do DER-SP para dar andamento ao seu plano de descarbonização. Paralelamente, algumas ações já têm sido adotadas pelo Departamento visando reduzir o consumo de matérias-primas fósseis e conferir maior durabilidade ao pavimento de suas rodovias, um dos pontos críticos a serem enfrentados.

Além da elaboração do plano de descarbonização, o DER-SP também apresentou no evento outras medidas práticas alinhadas ao compromisso com a sustentabilidade e à mitigação dos impactos ambientais de suas atividades.

Hidrossemeadura

O DER concluiu, na atual gestão, iniciada em janeiro de 2023, seis projetos executivos de recuperação e melhorias em rodovias com uso de hidrossemeadura. Com área total de 132,2 mil metros quadrados, as áreas de hidrossemeadura contribuem para a redução do impacto ambiental ao aumentar a vida útil do pavimento, capturar CO e proteger taludes e encostas nas áreas lindeiras. Essas ações ajudam a evitar deslizamentos de terra e processos erosivos, além de resultar em menor consumo de materiais fósseis e maior proteção à fauna e flora locais.

Plantio em Faixa de Domínio

No último dia 29 de abril, o Governo de São Paulo regulamentou o uso da faixa de domínio das rodovias estaduais para o plantio de culturas de ciclo curto – como milho, cana-de-açúcar e soja –, permitindo a ampliação das áreas de cultivo por produtores rurais com propriedades nas áreas lindeiras à malha de 12 mil quilômetros sob jurisdição do DER-SP.

As faixas de domínio correspondem a áreas que têm, em média, 25 metros de largura para cada lado da pista, conforme o trecho, medidos a partir do eixo central da via. A iniciativa busca integrar segurança viária, preservação ambiental e expansão da produção agrícola paulista. Além disso, reforça a segurança no entorno das rodovias, uma vez que as áreas cultivadas funcionam como aceiros — faixas onde a vegetação é mantida sob controle para evitar a propagação de eventuais focos de incêndio. Produtores rurais interessados em utilizar essas áreas devem acessar o site Fala SP (https://fala.sp.gov.br) para obter mais informações.

Passagens de fauna

O DER-SP tem buscado ampliar as passagens de fauna ao longo das rodovias não concedidas de São Paulo, e está contratando 18 novas passagens de fauna nas obras do programa São Paulo pra Toda Obra, com cercas direcionadoras em 14 pontos. A medida visa preservar os animais que habitam e transitam pelo entorno das vias, proporcionando corredores ecológicos seguros para o deslocamento de um lado ao outro das rodovias, além de aumentar a segurança viária dos usuários, ao reduzir possíveis atropelamentos e acidentes.

Atualmente, as rodovias administradas pelo DER-SP contabilizam 141 passagens de fauna, além de cercas direcionadoras que conduzem os animais até elas. De 2023 até agora, foram instaladas 27 passagens nas rodovias SP-261, SP-305, SPA-085/300 e SP-147. Nesta última, o monitoramento de fauna realizado antes da instalação das passagens para identificar animais e rotas, registrou capivaras, marrecos, cachorros-do-mato e indícios de onça-parda. As passagens são usadas prioritariamente por mamíferos e répteis, como quatis, pacas, gambás e teiús.

As passagens de fauna reduzem a fragmentação dos habitats, permitindo a conectividade entre áreas naturais e preservando a diversidade genética. Além disso, garantem que espécies-chave continuem desempenhando suas funções ecológicas, como a dispersão de sementes e o controle de populações específicas. Em um contexto de adaptação às mudanças climáticas, essas passagens facilitam a busca por áreas com condições climáticas mais favoráveis e demonstram que o planejamento de infraestrutura viária pode coexistir com a conservação ambiental e a proteção dos ecossistemas.