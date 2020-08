DER suspende funcionamento de lombadas eletrônicas na SP-31

O Departamento de Estradas e Rodagem (DER) suspendeu temporariamente o funcionamento das lombadas eletrônicas instaladas na Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31). Segundo o órgão, o motivo seria o fim do contrato para a operacionalização dos equipamentos. Uma nova licitação está sendo preparada pelo DER, e deve ser assinada em breve.

Com isso, todas as 24 lombadas eletrônicas do trecho da rodovia que passa por Suzano estão desativadas até que o novo contrato seja assinado. As lombadas eletrônicas são dispositivos utilizados no trânsito com intuito de controlar a velocidade no tráfego de veículos.

Esta não é a primeira vez que as lombadas ficam inoperantes na SP-31. Em reportagens publicadas pelo DS, reclamações quanto ao não funcionamento dos equipamentos datam de até 2015.

Ainda nessa época, haviam reclamações quanto a falta de manutenção dos visores de velocidade implantados nas lombadas, que não mostravam o valor por inteiro, dificultando o entendimento da marcação feita pelo aparelho.

O roubo de câmeras dos radares da via também já foram noticiados, bem como o mau funcionamento do equipamentos.

Todas as lombadas eletrônicas instaladas na rodovia permitem uma velocidade máxima de 40 quilômetros por hora. Placas indicando o limite de velocidade podem ser vistas em toda a via.

O objetivo da implantação dos equipamentos é a redução dos acidentes e a garantia de maior segurança aos motoristas e pedestres nos trechos mais urbanizados.

Obras na via

A Rodovia Índio-Tibiriçá também está recebendo obras de recuperação estrutural e superficial que devem ser concluídas em setembro. De acordo com reportagem publicada em junho pelo DS, o órgão responsável pela administração da via informou que toda a parte de estruturação já foi concluída.

Isso já incluindo a implantação de dispositivos de acessos de retorno (rotatórias) na altura do quilômetro 58,5 e no km 60. A via também já recebeu aplicação de micro revestimento em quase toda a sua extensão.

No entanto, a rodovia não vai receber a terceira pista que havia sido confirmada pelo DER no ano passado. Isso porque, segundo o Departamento, o “projeto executivo da obra não prevê, neste momento, a implantação de uma nova faixa”.

Segundo a Secretaria, a terceira pista seria do quilômetro 58,5 até o quilômetro 62,3, no total de 4 quilômetros.