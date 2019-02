Desabamento do muro do antigo Pátio de Veículos gera reclamação no Casa Branca

Moradores da Rua Getúlio Moreira de Souza, no Jardim Casa Branca, reclamam sobre a falta de manutenção em um terreno da Prefeitura. As principais queixas são sobre o desabamento de uma parte do muro do Pátio de Veículos e ainda não foi consertado.

A falta de calçada, o mato alto e os entulhos dentro do terreno também estão trazendo problemas para a vida dos moradores. As condições do local preocupam. O mato alto está quase encobrindo as carcaças de veículos que estão abandonados na parte interior do terreno.

Com a queda do muro, animais e insetos que habitavam os detritos que ficam dentro da propriedade estão avançando para as casas dos moradores. A população explica que furtos são constantes no local.

O morador Cláudio Marcio, conta que o muro do terreno desabou há cerca de um ano e os vizinhos informaram a situação para a Prefeitura, mas nenhuma ação efetiva foi feita para solucionar o problema.

"O local está praticamente abandonado, carcaças de carros, mato alto, fora o muro que caiu há muito tempo e ninguém faz nada. O bairro também possuiu problemas de falta de calçada, as pessoas não conseguem transitar tranquilamente com tanto mato e lixo", conta Cláudio Marcio.

O estudante, Mateus de Souza, conta que a dificuldade de locomoção no local é grande. "O mato que sai da propriedade da prefeitura, pega o espaço da calçada que já é quase inexistente, somado com o entulho jogado no local e com os buracos na calçada, o local se tornou intransitável. Minha maior preocupação é com os idosos e crianças", afirma.

A aposentada Augusta Golveia, de 73 anos comenta que possui dificuldade para transitar no bairro. "A situação é lamentável, um verdadeiro descaso com a população. Não consigo transitar pelo meu próprio bairro por conta desta situação. Sem contar com o lixo que atraí diversos problemas para nós moradores", reclama.

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos afirma que já está ciente da situação. O serviço de limpeza e capinação já deve ser retomado nos próximos dias. A pasta estuda o processo de readequação do muro caído naquela área, conforme o redimensionamento orçamentário.

Já sobre os buracos na via do bairro, a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana informa que a operação Tapa Buraco está atuando naquela região. "São duas equipes atuando na cidade e aquela área está na programação de ações. A rapidez deste serviço depende muito das condições climáticas e com as chuvas dos últimos dias, a deterioração asfáltica acaba sendo maior em alguns pontos", afirma a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana.