Desafios e responsabilidades de Itamar no Planejamento e Finanças

Engenheiro químico, pós-graduado em Gestão, Itamar Correa Viana, hoje está à frente da secretaria de Planejamento e Finanças de Suzano. Ele conta com pouco sobre seu trabalho, fala da família e da sua trajetória nesta entrevista à Página Circuito Alto Tietê.



DS: Como é ser secretário de Planejamento e Finanças de um município como Suzano?

Itamar: Ser secretário de Planejamento e Finanças de um município como Suzano, ou de qualquer outra cidade, é uma posição desafiadora e de grande responsabilidade, pois você é o responsável por gerenciar o orçamento municipal, garantindo que os recursos sejam alocados de forma eficaz e transparente e os serviços cheguem à população.

Tem um papel fundamental na definição de metas e prioridades financeiras, alinhadas aos interesses da comunidade e ao desenvolvimento sustentável, e na tomada de decisões, considerando as necessidades das pessoas e as limitações orçamentárias.

Ser secretário de Planejamento e Finanças frequentemente envolve lidar com desafios econômicos, políticos e sociais, como crises financeiras ou mudanças na legislação. Em resumo, ser secretário de Planejamento e Finanças de um município requer habilidades de gestão financeira, liderança, transparência e a capacidade de tomar decisões que beneficiem a comunidade como um todo.

DS: Quais os principais desafios à frente das finanças do município?

Itamar: Muitas vezes, temos o orçamento limitado, o que significa que é necessário priorizar gastos e alocar recursos de forma eficiente. Gerenciar a dívida pública de forma responsável e garantir que os pagamentos sejam feitos pontualmente é fundamental para manter a estabilidade financeira. A receita do município varia de ano para ano, tornando a previsão financeira desafiadora e exigindo muito estudo para enfrentar essas flutuações. Os custos dos serviços públicos, como saúde, educação e segurança, muitas vezes aumentam, exigindo eficiência na alocação de recursos. O desafio é constante de equilibrar orçamentos limitados, atender às necessidades da comunidade, manter a transparência e cumprir regulamentos.

DS: É mais difícil cuidar do dinheiro público ou da vida financeira pessoal?

Itamar Viana: Há uma grande responsabilidade em administrar os recursos públicos de forma transparente, eficaz e de acordo com regulamentos e leis, e gerenciar as finanças públicas envolve orçamentos significativamente maiores e uma ampla gama de serviços e projetos a serem considerados.

DS: Conte um pouco da sua trajetória profissional?

Itamar: Como engenheiro químico trabalhei em uma multinacional no setor automotivo exercendo cargo de chefia, posição que me ensinou muito sobre liderança e trabalho em equipe. Após 12 anos nessa empresa, busquei novos desafios.

DS: É espiritualista? Acredita em Deus?

Itamar: Acredito plenamente em Deus. Minha conversa diária com ele é meu principal combustível.

DS: O que a família representa em sua vida?

Itamar: Tudo! Amor, afeto, carinho, aprendizado e respeito. É a principal motivação para enfrentar os desafios que a vida nos impõe. Mas família também é uma grande escola onde somos mestres e aprendizes ao mesmo tempo, pois ensinamos nossos filhos e também aprendemos muito com eles. Minha felicidade é plena com a minha esposa Renata e as minhas filhas Luisa e Laura! Ah, e com minhas duas gatinhas e três cachorrinhas.