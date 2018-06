Desapropriação emperra nova passarela; custo será de R$ 2 milhões

A desapropriação de uma pequena área emperra o início da construção da nova passarela de pedestres em Suzano, que oferecerá acesso da Rua Prudente de Moraes (SP-66) - altura da Rua Benjamin Constant - com o Parque Maria Helena. O acesso, que passará por cima da linha férrea, está autorizado pelo governo do Estado e aguarda as tratativas entre a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), responsável pela execução da obra , e a Prefeitura. As informações foram concedidas pelo deputado estadual Estevam Galvão (DEM).

De acordo com a assessoria do parlamentar, a "CPTM está em tratativas com a Prefeitura Municipal, que deverá ter participação na ação. Está em discussão a desapropriação de uma pequena área no lado do Parque Maria Helena para instalação do trecho final da passarela, que contará com elevador. O equipamento, que será custeado pelo Estado, deverá ser mantido pela gestão municipal", esclareceu em nota.

Recentemente, durante o lançamento de construção de uma escola municipal no Parque Maria Helena, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) disse que as obras da passarela custarão mais de R$ 2 milhões ao Estado. Porém, o chefe do Poder Executivo ressaltou que ainda estão definindo o local de onde o novo acesso será instalado.

Ele ainda destacou que a administração municipal quer um projeto parecido com o do Shopping Metrô Tatuapé.

"Na próxima semana voltaremos na CPTM para discutir o assunto. Os secretários responsáveis estão acertando o local onde será instalada a passarela. Queremos um projeto igual em Tatuapé, onde o acesso dá no caso ao novo shopping popular. Queremos fomentar o comércio no bairro. A passarela não entra só em questão do comércio, que caiu 70%, mas como também a questão de acessibilidade do bairro ao Centro", enfatizou.

Nova passarela

Os pedestres suzanenses pedem aceleração no processo de construção da nova passarela. Segundo eles, no momento, gastam muito tempo tendo que ir até a estação ou até os viadutos Ryu Mizuno e Leon Feffer para fazer a travessia entre as regiões Centro e do Rio Abaixo, onde fica localizado o Parque Maria Helena.



Esse é o caso do assistente técnico Vinicius dos Santos Borges. Ele comentou que todos os dias para almoçar é uma luta. "Para comer ou até mesmo cortar o cabelo, preciso ir até a estação para fazer a travessia e ir ao Parque Maria Helena. Normalmente gasto 15 minutos para ir e 15 minutos para volta, ou seja, são 30 minutos que poderiam ser economizados", explicou.



Já o estagiário de engenharia Pedro Wesley Duarte disse que seria uma nova opção. "Facilitará muito para os pedestres. Muitas vezes estamos em algum extremo longe da estação ou dos viadutos e podemos ter esse acesso às duas regiões. Precisam construir logo".



Por outro lado, a cabeleireira Maria de Fátima falou que o dinheiro que for investido na passarela deveria ser destinado a outras áreas, como na educação e saúde. "Temos acesso entre as regiões. Não vejo isso como um problema. Precisamos de melhor atendimento na saúde e na educação", completou.