Desempenho de parque aquático reforça avanços de Suzano no turismo

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano registrou algumas conquistas na área do turismo mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Uma delas é que o Magic City, localizado no distrito de Palmeiras, ficou em 7º lugar no ranking dos parques aquáticos mais visitados da América Latina e em 4º no Brasil, de acordo com o relatório Theme Index 2019, elaborado pela Associação das Empresas de Entretenimento (TEA/AECOM).



De acordo com o levantamento, foram contabilizados 681 mil visitantes no ano passado no local, número 50% maior do que o de 2017 (452 mil). De acordo com a pasta, a boa exposição de um empreendimento, seja público ou privado, é muito benéfica. Principalmente porque pode resultar na atração de investimentos de outros empresários tanto para o distrito quanto para o município.

Para a diretora de Departamento de Negócios do Turismo, Ana Rosa Augusto, isso já é realidade com a presença de mais de 50 empreendimentos em Palmeiras, como haras, hípicas e pesqueiros. “Com esse desenvolvimento real no distrito, já conseguimos, inclusive, fazer parte da Rota da Madeira – que vai de Santo André a Mogi das Cruzes –, onde oferecemos no nosso trecho pesqueiros com bares e pontos de hospedagem, além de um futuro camping para ciclistas”, disse.

Em razão do crescimento do parque, Palmeiras também já tem diversos estabelecimentos comerciais localizados no entorno e que atendem aos turistas que passam pelo local. A região ainda se desenvolveu no setor de hospedagem, visto que, na alta temporada do verão, o Magic City não comporta todos os visitantes.

De acordo com o chefe da pasta, André Loducca, a secretaria tem trabalhado intensamente em ações de fomento ao turismo na cidade, inclusive por meio de pesquisas. “Nosso potencial é enorme e estamos atentos às oportunidades e ao apoio dos empreendedores do setor. Nos últimos anos, tivemos pesados investimentos na área de parques aquáticos na nossa região, em especial do Magic City, que por acreditar em Suzano tem colhido bons frutos”, ressaltou.

Emprego e renda

Ele explicou ainda que esse resultado positivo do parque desenvolve a região e leva a benefícios diretos e indiretos fundamentais para a geração de emprego na cidade, além de ser importante fonte de renda aos cofres municipais por meio da arrecadação direta de impostos.



“Fomenta o crescimento do seu entorno, estimulando atividades comerciais importantes não só no setor de turismo como em outros segmentos, sem falar no ganho de uma nova infraestrutura. É um importante parceiro e desejamos cada vez mais sucesso”, completou.

Segundo o gerente de marketing do Magic City, Marcelo Camargo, esta é a primeira vez que o parque ganha destaque no relatório internacional. “Esta é uma grande conquista para todos nós do Magic City, resultante de muito trabalho e dedicação da nossa equipe. Mais importante que atender um volume alto de pessoas é manter elevada a qualidade no serviço”, enfatizou.