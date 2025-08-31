Desenvolvimento Econômico abre agendamento para cadastro de artesãos

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, por meio da Comissão de Promoção de Artesanato, promoverá entre segunda e sexta-feira da próxima semana (01 e 05/09) o agendamento da prova para recebimento da Carteira Municipal do Artesão, documento que possibilita a participação em feiras e cursos.

Interessados em realizar o teste devem fazer o pedido de forma presencial no Centro Unificados de Serviços (Centrus) da avenida Paulo Portela, 210, no bairro Jardim Paulista, entre 9 e 16 horas, ou pelo telefone (11) 4742-9579.

O agendamento garante a oportunidade para os artesãos realizarem avaliação de aptidão e se tornarem cadastrados pela prefeitura, podendo representar a cidade nos eventos externos. Durante a avaliação, o candidato terá de confeccionar peças utilizando técnicas e produtos que estejam de acordo com a Base Conceitual do Artesanato Paulista.

É importante destacar que a comissão irá desclassificar automaticamente os artesãos que não comprovem residência em Suzano, não demonstrem domínio de técnica e utilizem produtos ou métodos que não sejam contemplados.

Os que forem aprovados e atenderem às especificações desta chamada receberão a Carteira Municipal do Artesão, com o prazo de validade de dois anos a partir da data de cadastro, e poderão participar de seletivas para cursos e outras ações da política de promoção do artesanato.

Para a coordenadora de Artesanato da pasta, Vanessa Cury, a iniciativa é fundamental para valorizar e formalizar o trabalho desses profissionais. “A Carteira Municipal do Artesão não só legítima o ofício desses profissionais, como também abre portas para diversas oportunidades de capacitação e mercado. Estamos comprometidos em apoiar e fortalecer o setor de artesanato, promovendo uma economia criativa e sustentável em Suzano. Esperamos que todos aproveitem essa oportunidade”, destacou ela.

Já para o secretário Mauro Vaz, essa medida é um passo importante na estratégia de desenvolvimento econômico da cidade. “Ao credenciar os artesãos, fornecemos as condições devidas para que possam mostrar e comercializar seus produtos. Assim, incentivamos a cultura local e promovemos o empreendedorismo, garantindo mais emprego e renda em nossa cidade”, declarou o titular da pasta.