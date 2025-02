Desenvolvimento Econômico apresenta metas para alavancar turismo em Suzano

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego apresentou na tarde desta quinta-feira (06/02) as metas para alavancar o turismo na cidade nos próximos anos. O planejamento foi demonstrado aos conselheiros do segmento, no Cineteatro Wilma Bentivegna, no Centro, onde foram indicados os roteiros culturais e religiosos inseridos no projeto, que ainda prevê ônibus turístico no fim de semana.

A atividade foi aberta pelo vice-prefeito, Said Raful, que representou o prefeito Pedro Ishi na oportunidade; pelo titular da pasta, Mauro Vaz; e pelo presidente do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), Paulo Kenzo. Já as diretrizes referentes às propostas para o setor foram compartilhadas por Niedja Araújo, responsável pelo departamento de Promoção de Turismo da Prefeitura de Suzano.

Os presentes conheceram um pouco sobre as ideias para a criação do roteiro religioso, que buscarão contemplar locais de referência na cidade como a Comunidade Nossa Senhora da Piedade, conhecida como a Igreja do Baruel, e o Templo Hare Krishna, no distrito de Palmeiras, além do Templo Budista Nambei Shingonshu, na região central da cidade; assim como ouviram os detalhes para a formulação dos roteiros culturais e esportivos, que buscarão valorizar o Casarão da Memória Antônio Marques Figueira, o Parque Municipal Max Feffer e a Academia Terazaki. Todas essas localidades estão sendo planejadas para serem parte de uma rota percorrida pelo corredor de um ônibus turístico, que seria disponibilizado à população e aos visitantes nos finais de semana.

Para o sul do município, há uma pretensão de se viabilizar o ecoturismo de forma a atrair turistas para pesqueiros, ranchos e campings. Nesse sentido, se pretende garantir parcerias que possam melhorar a infraestrutura da região para os visitantes com o estabelecimento de mais restaurantes e pousadas, tendo em vista a presença da já consolidada estrutura do parque aquático localizado na região.

Outra ideia proposta foi o reforço da identidade suzanense a partir dos elementos que são característicos da região que pode incluir, por exemplo, estratégias de marketing acerca dos famosos copos americanos, que são fabricados na cidade, e da cultura geek, que ganhou projeção a partir da colocação dos personagens de Pokémon na Praça dos Expedicionários, no centro.

Entre as demais iniciativas que estão no radar da secretaria estão a implantação da Escola do Turismo, para qualificar profissionais voltados a este setor, e o Centro de Atendimento ao Turista, com atendimento especializado e sala multimídia para amostragem dos pontos de referência. O resultado de todo esse trabalho pode transformar Suzano em um Município de Interesse Turístico (MIT) do Estado de São Paulo, de forma que possa ter direito de receber recursos que seriam revertidos em mais investimentos no setor.

O secretário Mauro Vaz destacou a relevância deste planejamento para a concretização das ações que estão sendo pretendidas. “Esse conjunto de metas nos dá o norte de onde queremos chegar. Sabemos que Suzano tem potencial para receber visitantes e nós estamos dispostos a viabilizar esses projetos. Nossa cidade tem muitos aspectos históricos e culturais que devem ser conhecidos e valorizados por todos”, ressaltou o titular da pasta.

Já o vice-prefeito enalteceu a presença dos conselheiros, afirmando ser fundamental a mobilização de todos os integrantes para os avanços que são pretendidos. “Cumprimento os profissionais que aqui compareceram, representando diversos segmentos ligados ao ramo do turismo, como hotéis, pousadas e restaurantes. Nosso diálogo fará com que possamos alinhar as ações e garantir que nossa cidade fique cada vez mais atrativa, gerando mais empregos, renda e desenvolvimento”, frisou Said Raful.

Também participaram do evento o secretário municipal de Esporte e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho; e o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang; além dos diretores da Secretaria Municipal de Cultura, Márcia Belarmino e Renan de Lima Franco.