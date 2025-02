Desenvolvimento Econômico apresenta plano de ações em encontro com artesãos

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano realizou um encontro com 110 artesãos da cidade, na manhã da última terça-feira (25/02), para apresentar as ações previstas para a categoria, em especial possíveis atividades no mês que vem para celebrar o dia em comemoração a este profissional, em 19 de março.

O evento, que ocorreu no Anfiteatro Orlando Digenova, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, contou com as participações do secretário Mauro Vaz, do diretor de Desenvolvimento Humano, Arrones Dainez Junior; da coordenadora de Artesanato da pasta, Vanessa Cury; e da diretora de Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de Cultura, Rita Paiva.

Também estiveram presentes representantes da Suzano S/A, com quem o município mantém importante parceria para o fomento do artesanato: Cláudio Leopoldo, da equipe de Projetos, e Riza Ahmed, consultora de Relacionamento Social.

Na ocasião, foram discutidas algumas iniciativas para destacar o setor em Suzano, como o aumento do apoio do poder público e a criação de novas oportunidades de presença em eventos para que os profissionais ganhem ainda mais visibilidade, assim como foi aberta fala para que os artesãos destacassem suas demandas, ideias e sugestões.

Vanessa Cury destacou que o encontro desta terça-feira foi fundamental para debater sobre melhorias para o setor. “As perguntas e os apontamentos que eles fizeram foram de grande valia e serão analisados com bastante atenção da nossa parte para poder melhor atendê-los, de modo que o artesanato continue crescendo cada vez mais em Suzano”, comentou a coordenadora.

Para Rita Paiva, nos últimos anos, o artesanato de Suzano vem sendo tratado com a devida atenção e da maneira como a categoria espera. “Devemos seguir para um futuro com criatividade e profissionalismo, pois temos um time potente e muito talentoso. Por isso, o poder público tem que estar sempre atento para incentivar”, disse ela, que é responsável pelo Casarão da Memória Antônio Marques Figueira (que reúne produtos de artesãos locais) e integra a Comissão de Promoção do Artesanato.

Já o secretário Mauro Vaz afirmou que o artesanato é uma fonte de emprego e renda essencial que valoriza o trabalho e a cultura local. “Por isso, a categoria pode ter certeza de que sempre haverá total apoio da administração municipal, pois a nossa intenção é potencializar ainda mais esse setor na cidade”, destacou Mauro Vaz. Atualmente, a prefeitura conta com 350 artesãos cadastrados, dos quais cerca de 250 seguem atuando e comercializando seus produtos.

Participação

Suzano tem sido representado constantemente em eventos com a participação de integrantes do setor. O mais recente foi o ABCasa Fair, uma das maiores feiras de artigos para casa e decoração da América Latina, em uma iniciativa viabilizada pela parceria entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e a Suzano S/A.

Nesta edição, realizada entre os dias 9 e 12 de fevereiro, no Expo Center Norte, zona norte de São Paulo, o município esteve presente com 60 artesãos envolvidos no “Projeto Sustentabilidade”, promovido pela empresa, que fomenta a produção artesanal e o desenvolvimento econômico local por meio de iniciativas sustentáveis.