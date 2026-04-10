Desenvolvimento Econômico auxilia em recrutamento para metalúrgica na segunda-feira

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego auxiliará em um recrutamento na próxima segunda-feira (13/04). Por meio do projeto “Suzano Mais Emprego”, uma indústria metalúrgica localizada em Mogi das Cruzes oferece 30 vagas para assistente de produção. As entrevistas serão realizadas no Centro Unificado de Serviços (Centrus), que fica na avenida Paulo Portela, 210, na região central.

Os candidatos devem ter mais de 18 anos e ensino médio completo, mas não é exigida experiência prévia na área. As inscrições serão aceitas presencialmente, das 9 às 13 horas, e os interessados devem comparecer apresentando documento com foto. Não é necessário apresentar currículo.

Além disso, o projeto “Suzano Mais Emprego” divulgou nesta semana 674 outras oportunidades em diversas áreas. Interessados com diferentes níveis de escolaridade e experiência podem se candidatar. As funções com maior demanda são operador de telemarketing (132), atendente de lanchonete (100), e auxiliar de produção (59).

As oportunidades foram colocadas à disposição por empresas parceiras do projeto “Suzano Mais Emprego” (www.suzanomaisemprego.com.br). Na plataforma, é possível consultar os requisitos de cada cargo e realizar a candidatura. Os interessados nas vagas de operador de telemarketing devem ter ensino médio completo, mas não experiência prévia. Para as funções de atendente de lanchonete e auxiliar de produção, experiência e ensino superior também não são exigidos.

O cadastro na plataforma é feito gratuitamente e de acordo com o perfil profissional de cada candidato. A vitrine de vagas é atualizada diariamente de acordo com as demandas publicadas pelas empresas participantes e removendo posições já preenchidas.

Para obter mais informações sobre o projeto, basta entrar em contato pelo telefone (11) 4745-2008. Também é possível conseguir orientações comparecendo ao Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, na região central. Dúvidas podem ser sanadas das duas formas, mas candidaturas são feitas exclusivamente on-line, salvo eventos de recrutamento organizados com antecedência.

A plataforma “Suzano Mais Emprego” é essencial para o progresso do esforço do poder público em garantir empregos estáveis para todos os munícipes, e eventos como esse elevam a iniciativa. “Estimular empresas de todos os tamanhos a divulgar suas vagas e dar suporte aos candidatos garante a ponte entre contratantes e trabalhadores. O projeto contribui com a economia local e a inserção e reinserção de muita gente no mercado de trabalho”, afirmou o secretário Mauro Vaz.