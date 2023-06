Desenvolvimento Econômico divulga números de 2023

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego apresentou nesta terça-feira (27/06) os números relacionados ao primeiro semestre deste ano, em audiência realizada pela Comissão Permanente de Economia da Câmara de Suzano, na sede da Casa de Leis. Durante o evento, foram detalhados os atendimentos proporcionados pelas duas unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus), além do apoio proporcionado aos artesãos e aos agricultores da cidade.

As informações foram divulgadas pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, que estava acompanhado dos diretores Marcos Manrique e Arrones Dainez Júnior e da assessora Débora Candido. Por parte do Legislativo estavam presentes os vereadores Jaime Siunte, que conduziu a atividade; Artur Takayama; Antonio Rafael Morgado, o Professor Toninho Morgado; e Lazario Nazare Pedro, o Pastor Lázaro de Jesus.

Conforme foi demonstrado, o trabalho da secretaria teve importante contribuição para o projeto “Suzano Mais Emprego”, que ofertou 700 vagas em 2023 e recebeu 4.883 currículos no período. Com o suporte da iniciativa, foram proporcionadas 10.311 admissões constatadas pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), garantindo um saldo positivo de 1.151 vagas de trabalho.

As oportunidades estão diretamente relacionadas aos serviços realizados no Centrus da avenida Paulo Portela, que registrou nesses primeiros meses do ano 23.780 acolhimentos, e no Centrus Norte, que promoveu outros 5.494, de forma presencial e on-line.

A audiência também trouxe dados referentes ao apoio que é fornecido pela pasta aos agricultores do município. Neste primeiro semestre, houve 85 atendimentos a produtores, 187 suportes técnicos e outros 190 acolhimentos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do governo federal, ainda foram beneficiadas 22 entidades e 1.878 famílias pelo Banco de Alimentos, com 53 toneladas de itens doados.