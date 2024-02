Desenvolvimento Econômico e Indes abrem vagas para curso de programação de drones

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano e o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social (Indes) estão com 25 vagas abertas para o curso “Programação de Drones”, voltado a jovens de 14 a 17 anos. As inscrições podem ser feitas a partir desta quinta-feira (01/02), na sede da entidade (rua Sebastião Moreira, 291 - Parque Palmeiras), até que todas as oportunidades sejam preenchidas. A capacitação é gratuita.

Para firmar o cadastro, os interessados devem comparecer à sede da entidade, de segunda à sexta-feira, das 8 horas às 16h30, acompanhados de um responsável legal, e apresentar documento de identidade original com foto e comprovante de endereço de Suzano.

As aulas começam em 1º de março e devem ser concluídas em abril, com um encontro por semana, sempre às sextas-feiras, para duas turmas, uma no período da manhã, das 9 às 11 horas, e outra à tarde, das 15 às 17 horas.

De acordo com o presidente do Indes, Tiago Biusse Ghion, as atividades ocorrerão na sede da própria entidade. “Muitas pessoas têm interesse em aprender o funcionamento de um drone. E, diante da procura no mercado de trabalho por profissionais capacitados, firmamos essa parceria com a prefeitura, visando dar oportunidade aos jovens que mais precisam. Toda a programação de aulas será apresentada aos inscritos, com os dias e os horários dos oito encontros, a serem realizados entre março e abril deste ano”, detalhou.

Os alunos terão acesso a informações para compreensão da tecnologia dos drones e da programação associada, adquirindo habilidades avançadas em controle remoto, codificação e automação, preparando-os para setores emergentes, como a indústria de drones, além de fomentar a inovação tecnológica e o desenvolvimento local.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, responsável pela parceria com o Indes, o curso é inovador e visa capacitar os jovens para o mercado de trabalho. "A capacitação vai auxiliar os jovens a adquirirem habilidades tecnológicas de ponta, ao passo em que também servirá como um catalisador para a inovação. Ao abrir portas para o mundo da programação aplicada a drones, estamos preparando os alunos para o futuro”, concluiu.