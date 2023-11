Desenvolvimento Econômico faz prestação de contas em audiência

A apresentação, liderada pelo diretor Arrones Dainez Júnior, contou com as participações da assessora Débora Candido e da coordenadora de Artesanato da pasta, Vanessa Cury. Foram destacados ainda os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que teve saldo de 917 empregos gerados no semestre, e da Feira do Empreendedor do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) 2023, ocorrida entre os dias 16 e 19 de outubro. O estande da Prefeitura recebeu uma média de cem pessoas por dia, que conheceram um pouco dos produtos orgânicos, artesanato e indústria da cidade.

No Departamento de Agricultura, o balanço fechou com 101 agricultores parceiros, 108 produtores rurais atendidos, 209 atendimentos técnicos e 250 atendimentos no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no segundo semestre. Também foi destacado o lançamento do Programa Municipal de Aquisição de Alimentos (PMAA), disponibilizando R$ 100 mil até o final do ano para o acolhimento do pequeno agricultor e das famílias ligadas às entidades cadastradas. Houve ainda 22 entidades inscritas, 103,32 toneladas de alimentos doados, 1.944 famílias atendidas e 1.331 refeições servidas no período.

“Tivemos um ótimo resultado no Caged, que é o principal termômetro de geração de empregos da cidade, e muita adesão à Feira do Empreendedor. Esses dois fatores mostram que a nossa cidade está avançando na empregabilidade, tanto com quem procura quanto com quem gera. Já os dados da Agricultura mostram que o PMAA é muito importante para atender aqueles que fazem uma das principais engrenagens da nossa economia girar: a da produção rural”, analisou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca.

No Turismo, os destaques foram a eleição da nova diretoria do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), que toma posse no próximo dia 24 (sexta-feira), e o novo Plano Diretor para o Turismo, que está sendo preparado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) para tornar Suzano uma cidade com o título de Município de Interesse Turístico (MIT) em 2024.

Na área de Relações Institucionais, o balanço foi concluído com 97 visitas às empresas, 25 demandas e solicitações atendidas, além de apoio de várias empresas ao Fundo Social de Solidariedade e à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social com doação de cestas básicas e produtos de higiene pessoal e empréstimo de empilhadeiras, paleteiras e guincho.

Na área de Artesanato, foi destacada a preparação e organização do Mega Natal Artesanal, que deve ocorrer entre os dias 7 e 23 de dezembro, e também o registro de 461 artesãos com carteirinha municipal, dos quais 370 estão ativos. Além disso, foram cadastrados mais 105. “Estamos nos preparando para o Natal, que mais uma vez será espetacular em nossa cidade. Agradecemos a todos pela confiança e também às empresas que fizeram doações ao longo deste segundo semestre para o município”, concluiu Loducca.

A audiência pública foi conduzida pelo vereador Jaime Siunte, presidente da Comissão Permanente de Economia da Câmara de Suzano. Também participaram os parlamentares Lazario Nazare Pedro, o Pastor Lázaro de Jesus; Artur Takayama; e André Marcos de Abreu, o Pacola.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego apresentou um balanço sobre a produtividade da pasta referente ao segundo semestre deste ano, em audiência pública realizada na última segunda-feira (13/11), na Câmara de Suzano. Entre os destaques estão os 13.608 atendimentos realizados no Centro Unificado de Serviço (Centrus) Central e 3.950 no Centrus Norte, além das 572 vagas existentes no projeto Suzano Mais Emprego.