Desenvolvimento Econômico fecha 2023 com 73 mil atendimentos nas unidades do Centrus

As unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus) das regiões central e norte realizaram 73.003 atendimentos em 2023, conforme aponta o balanço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano. Entre os serviços atendidos pela plataforma on-line estão Vigilância Sanitária, Dívida Ativa, Banco do Povo, Cartão SUS, Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), “Suzano Mais Emprego”, Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Protocolo e outros assuntos.

O número integra uma série de ações realizadas ao longo de todo o ano e que foram destaque por parte da equipe do chefe da pasta, André Loducca. No Centrus da região central, foram atendidas 61.665 pessoas, das quais 29.316 procuraram sobre Dívida Ativa. Por sua vez, a unidade do Jardim Dona Benta recebeu 11.338 cidadãos, sendo questões sobre IPTU predominantes, com 4.113 atendimentos.

Além dos trabalhos realizados nas duas unidades, outros números chamam a atenção, como os do projeto “Suzano Mais Emprego”, que colocou à disposição 2.487 vagas, recebeu 6.592 currículos e realizou 6.140 encaminhamentos, e o do saldo final do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que apontou ganho de 2.260 postos de trabalho em 2023.

“São dados que comprovam uma gestão eficiente. Temos números positivos na geração de empregos e conseguimos atender milhares de pessoas que precisavam e conseguiram se recolocar no mercado de trabalho dentro da nossa cidade. A cada ano estamos evoluindo em números e em serviços e isso tem beneficiado muito a população”, destacou o secretário André Loducca.

Alguns eventos da pasta também foram destaque em 2023, como o Suzano Faz, que teve 41 estandes, 32 empresas, nove instituições e 25 palestras com o objetivo de integrar as indústrias e o comércio da cidade para possibilitar networking entre os participantes durante a ExpoSuzano, que também contou com shows de grandes artistas, o EducaShow e a ExpoFlores. A área de Artesanato fechou o ano com 400 profissionais com a Carteira Municipal do Artesão e a pasta realizou vários eventos envolvendo o setor, como as feiras “Mega Natal Artesanal” e “Mega Dia das Mães”. Também em 2023, a secretaria lançou o aplicativo “Suzano Mais Emprego”, para auxiliar quem busca se recolocar no mercado de trabalho.

O “Sebrae Aqui/MEI” realizou 2.896 atendimentos e 537 formalizações ao longo de todo o ano. Já o programa “Banco do Povo” registrou 830 atendimentos em 2023, resultando em 32 contratos, que totalizaram R$ 456.321,25 emprestados.

As parcerias da pasta também apresentaram dados positivos: a cidade fechou o ano com 80 agricultores parceiros, o maior número desde 2018. A quantidade de produtores atendidos chegou a 110. Já as famílias abrangidas, a pasta alcançou a marca de 1.944.

“Parabenizo o secretário André Loducca e a toda sua equipe pelo excelente trabalho no desenvolvimento de nossa cidade. Suzano tem caminhado para frente e gerado muitos empregos graças a essa atuação, aos atrativos que nossa cidade tem para os empresários e às parcerias que realizamos. Isso passa diretamente pelas ações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, que têm sido muito eficientes”, finalizou o prefeito Rodrigo Ashiuchi.