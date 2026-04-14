Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 14 de abril de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 14/04/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Desenvolvimento Econômico orienta população para realizar cadastramento ao 'Rotas Rurais'

Equipes de campo que atuam para reforçar abrangência do programa estão tendo dificuldades para serem recebidos nas propriedades por desconhecimento sobre o trabalho

14 abril 2026 - 17h22Por De Suzano
ferramenta proporciona uma espécie de Código de Endereçamento Postal (CEP) rural personalizadoferramenta proporciona uma espécie de Código de Endereçamento Postal (CEP) rural personalizado - (Foto: Gabriel Lima/Secop Suzano)

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano reforça junto à população a importância de garantir adesão ao programa estadual “Rotas Rurais”, que busca aprimorar o processo de localização por meio do georreferenciamento. O alerta se faz necessário já que a pasta tem registrado dificuldade por parte das equipes que estão em campo para realizar o cadastramento in loco nas propriedades da área rural.

Vale destacar que esse trabalho é fundamental para garantir acesso a serviços públicos e comerciais no setor, já que complementa o endereçamento tradicional com logradouro, número e bairro, a partir da utilização do sistema de cadastro dos Endereços Rurais Digitais (ERDs), que são identificados por meio da tecnologia PlusCode, do Google.

A ferramenta proporciona uma espécie de Código de Endereçamento Postal (CEP) rural personalizado, melhorando as condições para o recebimento de insumos e envio de mercadorias.

O objetivo do serviço é contemplar todas as Unidades de Produção Agrícola (UPAs) pré-estabelecidas para o programa em Suzano, assim como as propriedades declaradas no Cadastro Ambiental Rural. Os interlocutores do município pretendem atualizar as informações das áreas indicadas pelo governo paulista e incluir as propriedades não listadas.

Por isso, o trabalho é desenvolvido não só com visitas aos imóveis como também no polo de atendimento na cidade. Todos os interessados em possuir essa nova identificação ainda podem procurar a Casa de Agricultura de Suzano, da Secretaria Estado de Agricultura e Abastecimento, que fica na rua Abdo Rachid, 55, no centro, e funciona das 8 às 17 horas, atendendo pelos telefones (11) 4747-3323 e (11) 4746-1580.

O cadastro também pode ser feito por proprietários de áreas rurais onde estão localizados sítios de lazer, hípicas, centros de reabilitação e casas que recebem eventos.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, frisou que os avanços do setor rural passam por esse cadastramento. “Para que possam chegar e sair mercadorias e serviços, é fundamental que a localização fique bem clara e precisa, com o suporte das ferramentas tecnológicas de georreferenciamento. Por isso, pedimos que os munícipes recebam as equipes responsáveis por esse trabalho e coloquem a sua propriedade no radar dos instrumentos de busca”, pontuou o titular da pasta.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Prefeito recebe grupo de pais de alunos de escola do Boa Vista
Cidades

Prefeito recebe grupo de pais de alunos de escola do Boa Vista

Parque Max Feffer terá campo com arquibancada para até 150 pessoas
Cidades

Parque Max Feffer terá campo com arquibancada para até 150 pessoas

Meio Ambiente viabiliza adoção de 144 cães e gatos pelo 'Baby, me Leva!' neste ano
Cidades

Meio Ambiente viabiliza adoção de 144 cães e gatos pelo 'Baby, me Leva!' neste ano

'Cine Comunidade' inicia segunda edição com sessão no CEU Gardênia
Cultura

'Cine Comunidade' inicia segunda edição com sessão no CEU Gardênia

Suzano recebe Connect Christ 2026 neste sábado no Parque Max Feffer
Cidades

Suzano recebe Connect Christ 2026 neste sábado no Parque Max Feffer

Prefeitura de Poá promove audiência pública para elaboração da LDO 2027 no próximo dia 24
Cidades

Prefeitura de Poá promove audiência pública para elaboração da LDO 2027 no próximo dia 24