Desenvolvimento Econômico recebe embalagens vazias de agrotóxicos nesta quinta

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano reunirá agricultores da cidade na Associação Fukuhaku, nesta quinta-feira (25/09), para receber as embalagens de agrotóxico que são utilizadas durante a produção na área rural.

A atividade acontecerá entre 8 e 14 horas, na sede da associação (estrada Keida Harada, 21 - Vila Ipelândia), com o objetivo de recolher os materiais devidamente lavados e perfurados, para promover o descarte adequado desses itens.

O serviço integra um sistema de logística reversa que leva o serviço de coleta de embalagens diretamente aos agricultores, em locais de fácil acesso, para garantir a devolução correta desses materiais para o meio ambiente.

Uma das justificativas é a prevenção da contaminação, já que evita que os agrotóxicos, mesmo vazios, sejam descartados inadequadamente no solo, em rios ou em outras superfícies de água, que podem ser gravemente prejudicados.

Outra motivação é a proteção da saúde, já que diminui os riscos para pessoas e animais, ao impedir que se entre em contato com resíduos de agrotóxicos, conforme explica o Instituto Nacional de Câncer (Inca).

Além disso, a ação ainda garante o cumprimento da legislação, já que esta é uma exigência pela qual todos os envolvidos na cadeia do agrotóxico (fabricantes, comerciantes e agricultores) devem assumir responsabilidades para o descarte correto.

Por fim, este trabalho se relaciona à reciclagem e à economia circular, já que as embalagens recebidas e limpas (após a tríplice lavagem) são transformadas em novos produtos, como embalagens para óleo, madeiras plásticas e outros materiais, completando um ciclo de economia circular.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, afirmou que a presença de todos os agricultores na Associação Fukuhaku é fundamental. “Este é um trabalho desenvolvido em conjunto para preservar o meio ambiente e a saúde da população, além de incentivar a reciclagem em nosso município. Por isso, precisamos da colaboração dos nossos produtores”, declarou o titular da pasta.

Outras informações relacionadas podem ser obtidas por meio dos telefones (11) 4746-1580 e (11) 4747-3323.