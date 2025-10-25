Desenvolvimento Econômico registra mais de 60 mil atendimentos em 9 meses

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego apresentou na última quinta-feira (23/10) o balanço de ações registradas nos nove primeiros meses deste ano, destacando 62.872 atendimentos realizados, suporte a 2.502 famílias pelo Banco de Alimentos e 24.707 encaminhamentos para vagas de trabalho, por meio do projeto “Suzano Mais Emprego”. Também houve menção ao incentivo para o turismo e para o artesanato.

As informações foram compartilhadas pelo titular da pasta, Mauro Vaz, que estava acompanhado pelos diretores Arrones Dainez Junior, Fernando Fernandes e Minoru Harada. A atividade foi conduzida pelo presidente da Comissão de Economia, Dirceu Carlos da Silva, o Filho do Carlão da Limpeza, e contou com a presença do presidente da Câmara, Artur Takayama, e do vereador Jaime Siunte.

Conforme demonstrado aos parlamentares, o suporte à população se deu principalmente no Centro Unificado de Serviço (Centrus) da região central, onde foram contabilizados 50.688 atendimentos, incluindo 30.560 sobre Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU); 3.761 sobre Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS); 10.306 sobre Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jari); 2.397 para abertura de protocolo; 82 relacionados à Vigilância; 509 sobre obras; e 175 no Posto de Atendimento Virtual (PAV); entre outras.

Neste local, ainda foram realizados 2.630 atendimentos pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), serviço desenvolvido em parceria com o Estado. Por meio deste canal, foram viabilizados 1.794 seguros-desemprego e 221 encaminhamentos para oportunidades funcionais. O trabalho desenvolvido junto ao governo paulista também garantiu apoio para pessoas com deficiência por meio do Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI), que promoveu 18 atendimentos, resultando em 12 indicações para empresas.

Paralelamente às ações no prédio da região central, também foram registrados 9.186 atendimentos no Centrus da região norte, no Jardim Dona Benta, sendo 21 no setor de Protocolo, 293 associados ao projeto “Suzano Mais Emprego”, 206 do Banco do Povo, 1.616 relacionadas ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), 2.954 do cartão SUS, 60 do Jari, 3.858 relacionados ao IPTU, e cinco do PAT, entre outros.

Banco de Alimentos

Na audiência, a equipe do Desenvolvimento prestou contas sobre os resultados dos programas de aquisição de alimentos, de caráter federal e municipal, que reforçaram as políticas de acesso à alimentação adequada para pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, ao mesmo tempo em que promoveram a inclusão econômica e social de agricultores familiares.

Neste sentido, foi compartilhado com os vereadores que 65 produtores foram atendidos, recebendo cerca de R$ 400 mil para produzir 82,3 toneladas de alimentos, que foram doados para 27 entidades. Estas foram responsáveis pelo atendimento a 2.502 famílias.

Artesanato e turismo

Neste ano, como foi apresentado, os setores de artesanato e turismo ganharam um impulso ainda maior. Suzano foi contemplado com o título de Município de Interesse Turístico (MIT) pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e começou a atualizar o Plano Diretor de Turismo por meio de uma parceria com a Universidade de São Paulo (USP), além de ter lançado a Rota do Yakisoba.

Por outro lado, também certificou 75 novos artesãos, que passaram a integrar o conjunto dos 380 profissionais ativos deste segmento que são cadastrados pelo município. Para eles, foram organizados eventos alusivos ao Dia do Artesão, no Suzano Shopping; e ao Dia das Mães, no Glicério Boulevard e no Suzano Shopping. Também foram promovidas 80 feiras no Parque Municipal Max Feffer.

O secretário afirmou que a pasta realizou um trabalho abrangente, que contribuiu com os atendimentos à população e com o desenvolvimento da cidade. “Por meio dos Centrus, pudemos dar o suporte para a população quanto aos diversos serviços oferecidos pela administração municipal. Avançamos muito nesses nove meses para fortalecer as atividades econômicas da cidade com ações para agricultura, turismo e artesanato”, declarou o titular da pasta.

O público pode ser atendido em ambas unidades de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O Centrus da região central fica na avenida Paulo Portela, 210, já a unidade da região norte, instalada dentro do espaço onde fica o Supermercado Nagumo, está localizado na avenida Francisco Marengo, 2.301, no bairro Jardim Dona Benta. Outros esclarecimentos também são feitos pelos telefones (11) 4744-6778 (centro) e (11) 4934-5490 (unidade Dona Benta).