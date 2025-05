Desenvolvimento Econômico soma 28,7 mil atendimentos nos Centrus em quatro meses

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego apresentou na última segunda-feira (19/05), durante audiência pública organizada pela Câmara de Suzano, o balanço de ações realizadas no primeiro quadrimestre deste ano. O destaque foi para os 28.756 atendimentos promovidos pelas duas unidades do Centro Unificados de Serviços (Centrus) da avenida Paulo Portela, 210, no bairro Jardim Paulista, na região central (24.133) e da avenida Francisco Marengo, 2.301, no bairro Jardim Dona Benta, que fica na região norte do município (4.623).

Os números foram compartilhados pelo titular da pasta, Mauro Vaz, que ainda demonstrou a atuação dos setores voltados à agricultura, que atendeu 2.547 famílias por meio do Banco de Alimentos; e ao artesanato, que promoveu 32 feiras no Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador, e outras duas especiais, por ocasião do Dia do Artesão (19/05) e do Dia das Mães (11/05). Também esteve na lista de trabalhos executados a discussão em torno dos planos para alavancar o turismo na cidade, que inclui a implementação de uma rota religiosa que passará pela cidade e a atualização do Plano Diretor de Turismo.

A atividade foi conduzida pelo presidente da Comissão Permanente de Economia, Dirceu Carlos da Silva, o Filho do Carlão da Limpeza, e contou com a participação do presidente da Casa de Leis, Artur Takayama, além dos vereadores Jaime Siunte e Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro. Por parte da administração municipal, também estiveram presentes o diretor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Arrones Dainez Junior, e a assessora do secretário, Débora Cândido.

A prestação de contas detalhou os serviços oferecidos aos cidadãos, especialmente voltados à geração de renda. Houve menção aos 2.525 atendimentos realizados nos Centrus pelo programa "Sebrae Aqui", que oferece suporte presencial para empreendedores, com orientações sobre abertura e desenvolvimento de empresas, palestras, oficinas e cursos. Nesses locais, ainda foram recebidas 187 pessoas que buscaram informações sobre o Banco do Povo Paulista (BPP), um programa de microcrédito produtivo do Governo do Estado de São Paulo que oferece apoio a empreendedores. Neste contexto, foram realizados contratos que somaram R$ 137.635,48.

Conforme foi apresentado, a pasta incentivou a inserção de munícipes no mercado de trabalho pelo fortalecimento do projeto “Suzano Mais Emprego”, em parceria com o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), no Centrus da região central, que contribuiu para o envio de 28.817 currículos no site suzanomaisemprego.com.br, garantindo o encaminhamento de 12.818 destes para as empresas do Alto Tietê. Também por conta do referido instrumento, Suzano registrou um saldo positivo de 525 postos de trabalho no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que aponta a diferença entre admissões e desligamentos.

Agricultura

A explanação mostrou aos vereadores o suporte que o Desenvolvimento Econômico presta aos agricultores. Para o setor, foram destinados 300 atendimentos técnicos e outros 300 relacionados ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Por meio do Plano de Aquisição de Alimentos (PAA) e do Plano Municipal de Aquisição de Alimentos (PMAA), foram alcançados 67 agricultores parceiros e 27 entidades que recebem os alimentos que são produzidos. A iniciativa proporcionada pelo Banco de Alimentos destinou 38,5 toneladas de mantimentos, que garantiram a produção de 1.633 refeições.

Os serviços serão qualificados com a reforma que está prevista para ocorrer na Casa da Agricultura de Suzano, administrada pela Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento de São Paulo. A unidade, localizada na rua Abdo Rachid, 55, no centro, que oferece serviços e apoio técnico para produtores rurais da região, deverá ser readequada para melhor atender as demandas. O avanço dos serviços também contará com os recursos do deputado federal Carlos Alberto da Cunha, o Delegado da Cunha, que destinou emenda de R$ 100 mil para Suzano.

Artesanato

O ano de 2025 garantiu a consolidação do “Mega Dia das Mães”, realizada entre 2 e 11 de maio, como uma das principais atividades de promoção do artesanato local. A iniciativa proporcionou aos expositores locais uma renda cinco vezes maior do que a edição passada, somadas todas as vendas, com a possibilidade de vender no Suzano Shopping e no Glicério Boulevard. Em 2025, o retorno do evento foi de R$ 39 mil, contra R$ 8 mil contabilizados em 2024.

A iniciativa se integrou ao conjunto de ações desenvolvidas pelo setor, que incluiu, entre outros eventos, a Exposição de Artesanato realizada entre os dias 19 e 23 de março, também no Suzano Shopping. Os participantes da feira se sentiram valorizados com a oportunidade de estarem presentes em um centro comercial que recebeu, no período, aproximadamente 80 mil visitantes, sendo 25 mil chegando pela entrada que dava acesso direto à atração.

Na audiência, foi lembrado que neste ano também foi anunciada a intenção de implantar a “Casa do Artesão”, que pretende se tornar um espaço dedicado ao fortalecimento do artesanato local, para apoiar os profissionais e a indústria artesanal na cidade, oferecendo-lhes uma plataforma para desenvolver seus trabalhos e aumentar a sua visibilidade. A estrutura favorecerá os 350 artesãos ativos da cidade, no conjunto dos 466 artesãos que possuem a carteira municipal destinada à habilitação para participação em eventos. No mês de agosto, será realizada uma nova chamada pública para cadastramento de novos artesãos.

Turismo

Algumas das estratégias que foram desenvolvidas para fortalecer o turismo na cidade incluem os aspectos religiosos e gastronômicos, dentre outros pilares, para transformar Suzano em Município de Interesse Turístico (MIT) e poder se credenciar para receber R$ 800 mil por ano do governo de São Paulo, para qualificar a estrutura de atendimento aos visitantes.

No contexto religioso, a cidade busca a oficialização da “Rota das Intercessoras”, que seria integrada ao “Projeto Caminho da Fé Alto Tietê”. Esta teria como ponto de partida a Paróquia Santa Rita de Cássia, no bairro Jardim Gardênia Azul, e passaria pelo Santuário Nossa Senhora Desatadora dos Nós, em Mogi das Cruzes; pela Igreja Nossa Senhora da Escada, em Guararema; e pelo Santuário de Nossa Senhora de Aparecida.

Quanto à gastronomia, a cidade já começa a colher os frutos da instalação do Mercado Municipal, entre as ruas Konoe Endo e Nove de Julho, no Jardim Japão, que foi aberto em janeiro deste ano e já registrou mais de 10 mil visitantes.

O funcionamento do Mercado Municipal foi planejado para atender a diferentes perfis de público ao longo da semana. Ele abre diariamente, com exceção das segundas-feiras. Às terças, quintas e sextas-feiras, o atendimento vai das 8 às 20 horas. Nas quartas, o funcionamento é estendido até as 21 horas, devido à realização da feira noturna ao lado. Aos sábados, o espaço opera das 8 às 16 horas, e aos domingos, das 8 às 15 horas.

Mauro Vaz enalteceu o trabalho de toda a sua equipe e reforçou que as ações pretendem consolidar o desenvolvimento que Suzano já tem registrado nos últimos oito anos, durante a gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi. “Temos que trabalhar em várias frentes, para que possamos atrair novos investimentos, aumentar a geração de renda, contribuir com a produção de alimentos por parte dos agricultores locais e incentivar o comércio e a indústria, além de dar as condições necessárias para os artesãos exporem seus produtos. Tudo isso fará com que sigamos avançando, assim como foi na gestão do sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi, e nos tornemos um município cada vez mais atrativo para empresários e visitantes”, frisou o titular da pasta.