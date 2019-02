Detonação de rochas na Mogi-Dutra é adiada em função das condições climáticas

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e o Consórcio Construcap-Copasas cancelaram os serviços de detonação de rocha que aconteceriam nesta terça-feira (26) na Rodovia Pedro Eroles (SP-88), a Mogi-Dutra, em função das fortes chuvas que atingem a região do Alto Tietê.

Por este motivo, a SP-88 não será interditada ao tráfego entre as 14h e as 16h, seguindo com tráfego normal durante todo o dia. O chamado “desmonte de rochas”, necessário para a construção da nova pista duplicada, será reagendado.

Empreendimento

A SP-88 passa por obras de duplicação da pista e modernização, com melhorias dos acostamentos, construção de viadutos, passarelas e posto de pesagem, entre o Km 32 e o Km 39,45. O investimento é de R$ 121,9 milhões por parte do Governo do Estado, com previsão de conclusão em janeiro de 2020.