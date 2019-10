Detran aponta 273 multas por embriaguez ao volante na região

Pelo menos 273 motoristas foram multados por dirigir embriagados na região. Os dados são do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran), e correspondem ao período de janeiro a maio desse ano.

DADOS DAS CINCO CIDADES DA REGIÃO

Os dados são das cinco principais cidades da região. Mogi das Cruzes é a cidade que mais apresenta motoristas multados. Foram 117 multas aplicadas em 2019, no período de janeiro a maio. Em 2018 inteiro, a cidade teve 178 motoristas multados por embriaguez.

Suzano aparece em segundo lugar, com 48 multados no período citado. Em 2018, Suzano registrou 119 multas aplicadas.

46 MULTAS

Itaquaquecetuba contabilizou 46 multas aplicadas através da 'Operação Lei Seca'. No ano passado Itaquá registrou 94 multados. Ferraz de Vasconcelos vem em seguida, com 41 multas aplicadas entre janeiro e maio de 2019.

Em 2018 foram 82 motoristas multados.

Em último lugar, entre as cinco principais cidades, aparece Poá, com 21 multas no período citado. No ano passado inteiro, foram 49 multados.

Detran

O Detran reitera que os dados são referentes à 'Operação Lei Seca', realizada pela Polícia Militar. O departamento, entretanto, disse que o Departamento de Estrada e Rodagem (DER) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também realizam fiscalizações, o que com certeza elevará o número de multados na região.

Suzano

Por meio da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, a Prefeitura informou que tem cooperado com ações de fiscalização da 'Operação Lei Seca'. "As ações são realizadas periodicamente com frequência semestral e tem como objetivo conscientizar os motoristas e autuar eventuais infratores flagrados.

RESPONSABILIDADE

A responsabilidade pela autuação é da Polícia Militar do Estado de São Paulo e do Detran-SP", informou a administração municipal.