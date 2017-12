Número de devedores em Suzano cresce 26% às vésperas das compras de Natal

Pelo menos 10.171 nomes foram incluídos no registro de débitos da Associação Comercial de Suzano (ACE) em outubro deste ano. No mesmo período de 2016, eram 8.073. O crescimento é de 26%, uma diferença de 2.098 nomes a mais comparndo um ano e outro.

O presidente do ACE, Neder Romanos disse que a crise econômica afetou não só o consumidor, mas os comerciantes também. "A inadimplência em Suzano é alta. Quanto mais o lojista puder respaldar para evitar a inadimplência, melhor para os dois lados. Tanto para o lojista, que pode evitar a venda a prazo, quanto para o consumidor. Desta forma garante menos risco para os dois lados".

Sobre as vendas de Natal, que estão próximas, Romanos garante que os números não vão atrapalhar as vendas de fim de ano (leia reportagem ao lado). "Sabemos que existe uma inadimplência, mas em relação com os números positivos, isso se torna pequeno. O comércio não pode se deixar afetar por esses números. Não é isso que irá desanimar o lojista", conta.

Comparados a setembro deste ano, o mês de outubro teve um crescimento de 41% de devedores. Foram 7.208 nomes inclusos na lista em setembro e 10.171 em outubro. Uma diferença de 2.963 pessoas.

Em paralelo aos inadimplentes, 3.056 nomes foram retirados da lista de devedores em outubro deste ano. No mesmo período em 2016, 4.742 pessoas ficaram isentas.