Dezembro Laranja acende o alerta: não ignore manchas ou feridas durante o verão

Com a proximidade do verão e o início da campanha Dezembro Laranja, médicos reforçam a importância da prevenção contra o câncer de pele, um problema que cresce silenciosamente e afeta milhares de brasileiros todos os anos.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de pele é o tipo de câncer mais comum no Brasil, representando cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país.

As pessoas tendem a buscar ajuda somente quando a lesão muda de aspecto ou começa a incomodar. E é justamente essa demora que preocupa os especialistas, porque o diagnóstico tardio aumenta a necessidade de cirurgias maiores e pode deixar sequelas importantes.

A cirurgiã de cabeça e pescoço da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço (SBCCP), Dra. Aline Viana, explica que o risco é ainda maior quando o tumor aparece na face ou no pescoço. “São regiões muito sensíveis, onde qualquer lesão, mesmo pequena, pode causar um impacto grande. Estão próximas aos olhos, ao nariz, aos lábios. Por isso a detecção precoce faz tanta diferença”, afirma.

Segundo a especialista, uma das formas mais simples de se proteger é manter o hábito do auto exame, observando a pele com frequência, principalmente manchas e feridas que não cicatrizam. Caso algo novo apareça ou uma pinta mude de cor, tamanho ou formato, é recomendado buscar avaliação profissional o quanto antes.

Ao identificar qualquer alteração na pele, o recomendado é procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) de sua região, onde será realizada a avaliação inicial e o encaminhamento adequado. Para quem possui acesso à saúde suplementar, a orientação é buscar diretamente um dermatologista ou um cirurgião de cabeça e pescoço", comenta.

Como prevenir?

Durante o verão, o cuidado deve ser redobrado. O aumento da exposição solar sem proteção contínua é um dos principais fatores de risco. O uso diário de protetor solar, chapéu, óculos de sol e roupas que protejam a pele, além de evitar horários de sol forte, entre 10h e 16h, são medidas simples, mas que fazem a diferença.

A especialista também chama atenção para um ponto que costuma ser esquecido: o acesso ao protetor solar. “Garantir o acesso ao protetor solar é uma questão de saúde pública. Ele não pode ser tratado como um item de luxo; é uma necessidade, principalmente em um país tão ensolarado como o nosso”, reforça a Dra. Alina.

Para a SBCCP, o objetivo desta temporada é claro: orientar a população antes que as lesões apareçam. Quanto mais cedo um tumor é identificado, maiores são as chances de tratamento simples e de cura, e menores os impactos estéticos e funcionais. Tumores na face e no pescoço, mesmo pequenos, podem comprometer funções importantes, e por isso não devem ser ignorados.

“Com a chegada do Dezembro Laranja, a mensagem é direta: olhe para a sua pele, proteja-se do sol e procure ajuda diante de qualquer alteração. O cuidado contínuo é a melhor forma de prevenção, e pode salvar vidas”, finaliza Dra. Aline.