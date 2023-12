Dia D contra o HIV garante atendimento a mais de 100 pessoas na Estação Suzano

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Serviço de Atendimento Especializado/Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA), realizou no último sábado (02/12) o Dia D de prevenção ao HIV na Estação Suzano da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Foram promovidas testagens rápidas em 116 pessoas, que resultaram na identificação de dois casos de HIV e 11 de sífilis. A atividade faz alusão ao “Dezembro Vermelho” com a campanha “Fique Sabendo!”, que chama atenção para este tema.

A mobilização ocorreu entre 10 e 15 horas e contou com a presença de 29 colaboradores, sendo 14 profissionais do SAE/CTA, cinco funcionários de outras unidades de saúde da rede municipal e dez estudantes do Centro Universitário Piaget (UniPiaget), que atuaram como voluntários sob a supervisão da professora Kelly Cristina Sampaio. Além dos testes rápidos, a equipe fez recomendações sobre prevenção combinada, que inclui o uso de preservativos, Profilaxia Pós-Exposição (PEP), Profilaxia Pré-Exposição (PreP), diagnóstico e tratamento do HIV.

Os mesmos serviços serão oferecidos neste sábado (09/12) em quatro unidades de saúde da rede municipal entre 8 e 15 horas.

Além dos serviços voltados ao “Fique Sabendo!”, essas unidades também vão ofertar outros atendimentos no dia.

O público-alvo será a população mais vulnerável ao HIV, que inclui travestis, transsexuais, pessoas de 18 a 25 anos, homens que fazem sexo com homens (HSH), população em situação de rua, usuários de drogas e profissionais do sexo.