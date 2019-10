Dia D contra o sarampo acontece no sábado em Suzano

Acontece no sábado (19) o Dia D de vacinação contra o sarampo em todas as 23 unidades de saúde em Suzano, das 8 às 17 horas.

Essa ação visa contemplar crianças maiores de seis meses e menores que cinco anos de idade. Os postos de saúde vão atender este público mediante a apresentação da carteirinha de vacinação.

O município recebeu 15 mil doses para reforçar o estoque vacinal para o Dia D de vacinação contra o sarampo.

Casos

Suzano registra, até o momento, 20 casos confirmados da doença. No início deste mês, a Secretaria de Estado da Saúde iniciou, em parceria com municípios e o Ministério da Saúde, a campanha de vacinação contra o sarampo para alcançar crianças ainda não imunizadas contra a doença.

A vacina tríplice viral protege contra sarampo, rubéola e caxumba. Até 25 de outubro, as doses estarão disponíveis em todos os postos de vacinação do Estado de São Paulo para crianças a partir de 6 meses e com menos de 5 anos. No sábado (19), haverá o “Dia D”, quando os postos de saúde estarão abertos para facilitar o acesso dos pais e responsáveis.

O público-alvo da campanha deve ser levado aos postos de saúde, preferencialmente com a carteirinha de vacinação, para que um profissional verifique a necessidade de aplicação da dose.

“A tríplice viral protege contra sarampo, caxumba e rubéola”, diz a Diretora de Imunização da Secretaria, Helena Sato.