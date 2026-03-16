'Dia D da Saúde da Mulher' registra mais de 300 atendimentos em segunda edição

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou no último sábado (14/03) a segunda edição do “Dia D da Saúde da Mulher”, desta vez na Clínica da Família Dr. André Cano Garcia, no bairro Cidade Boa Vista. A mobilização promoveu mais de 300 atendimentos, entre exames e atividades de orientação para moradores da região norte da cidade.

Ao longo do dia, a programação contou com diferentes serviços de saúde e atividades educativas. Entre os atendimentos realizados, foram registradas 19 aferições de pressão arterial e 19 testes de glicemia capilar (dextro), que ajudam no monitoramento de doenças como hipertensão e diabetes. Também foram oferecidas práticas integrativas, como acupuntura e Qi Gong, que atenderam 13 participantes, além de 97 sessões de auriculoterapia, técnica utilizada para auxiliar no equilíbrio físico e emocional.

A ação também contemplou serviços preventivos importantes para a saúde feminina. Durante o evento, três mulheres realizaram a coleta do exame de papanicolau, essencial para a detecção precoce do câncer do colo do útero. Além disso, 15 participantes passaram por exame de prevenção ao câncer bucal, reforçando o cuidado com a saúde integral. A programação ainda incluiu quatro palestras educativas, que reuniram 68 participantes, abordando temas como fatores de risco para doenças cardiovasculares, uso racional de medicamentos e reflexões sobre o cuidado com a saúde da mulher.

Outro destaque da mobilização foi a ação de orientação sobre violência contra a mulher, que alcançou mais de cem pessoas com informações sobre acolhimento, prevenção e canais de apoio disponíveis na rede municipal.

De acordo com o diretor de Especialidades da Secretaria de Saúde, André Moraes, a iniciativa tem papel fundamental para ampliar o acesso das mulheres aos serviços de saúde e fortalecer a cultura da prevenção. “Essas mobilizações permitem que muitas mulheres tenham acesso facilitado a exames, orientações e práticas que contribuem para o cuidado integral. Nosso objetivo é incentivar que elas se mantenham atentas à própria saúde e busquem acompanhamento regularmente na rede municipal”, destacou.

O secretário municipal de Saúde, William Harada, ressaltou que o “Dia D da Saúde da Mulher” integra uma estratégia maior de promoção da saúde durante o mês de março, ampliando os atendimentos e aproximando a população dos serviços oferecidos pela rede pública. “A proposta é justamente facilitar o acesso das mulheres a serviços de prevenção e diagnóstico precoce, além de promover momentos de orientação e acolhimento. Quando conseguimos reunir diferentes atendimentos em um único evento, fortalecemos o cuidado integral e incentivamos a busca contínua pelos serviços de saúde”, afirmou.

Próxima ação

O “Dia D da Saúde da Mulher” faz parte da programação especial do Mês da Mulher promovida pela Secretaria Municipal de Saúde e ocorre em três etapas ao longo de março. A primeira mobilização foi realizada no início do mês em diferentes unidades básicas do município, enquanto a terceira e última edição está programada para ocorrer nesta sexta-feira (20/03), das 8 às 16 horas, na Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos (rua Kazuo Kajiwara, 91 – Parque Santa Rosa).

Durante o atendimento, a unidade vai oferecer consulta médica mediante encaminhamento das unidades de saúde da cidade, coleta de exame papanicolau, aferição de pressão arterial e glicemia, além de oficinas e palestras voltadas à orientação sobre cuidados com a saúde.