‘Dia D’ de vacinação contra a febre amarela será realizado neste sábado

Suzano realizará neste sábado (17), das 9 às 16 horas, o “Dia D” da campanha de vacinação contra a febre amarela no município. A ação ocorrerá no Centro de Formação de Atletas Maurice Bou Assi, localizado nas dependências do Parque Municipal Max Feffer (entrada pela avenida Brasil, s/n, Jardim Imperador), onde ainda haverá outras ações voltadas à saúde e ao bem-estar da população. Ao todo, 10 mil doses fracionadas estarão disponíveis.

O “Dia D” terá a participação de cerca de 50 profissionais da rede municipal de saúde, que farão a triagem dos interessados em tomar a vacina contra a febre amarela. Também haverá testagens rápidas de HIV, sífilis e hepatites B e C – por parte do Serviço de Atendimento Especializado/Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA) –, aferição de pressão arterial, glicose e outros exames, orientação do setor de Controle de Zoonoses sobre combate ao mosquito Aedes aegypti, serviços odontológicos e uma barraca de geração de renda dos pacientes do Centro de Atenção Psicossocial (Caps).

A vacina não será destinada a pessoas que já receberam a dose completa ou a dose fracionada nos últimos oito anos, gestantes, mulheres que estão amamentando, pacientes em tratamento contra câncer ou com o sistema imunológico comprometido, bebês com menos de nove meses de idade e adultos com mais de 60 anos sem recomendação médica. Para ser imunizado, o interessado deverá apresentar um documento de identidade com foto, comprovante de endereço e carteira de vacinação (se possível).

Para o secretário municipal de Saúde, Luis Cláudio Guillaumon, esta é uma grande oportunidade para a população de Suzano. “No primeiro momento, direcionamos nossos esforços em imunizar os moradores das áreas com recomendação do governo do Estado. Agora, podemos trabalhar de maneira mais adequada para a população de Suzano como um todo, sem necessidade de correr aos postos”, explicou.

A iniciativa do “Dia D” integra a segunda etapa da vacinação contra a febre amarela, realizada no município desde 7 de fevereiro. Nesta fase, foram distribuídas doses em três pontos da cidade. Desde o final de dezembro, mais de 132 mil pessoas já foram vacinadas.