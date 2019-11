Dia D neste sábado encerra Campanha de Vacinação contra o Sarampo

A segunda e última etapa da Campanha de Vacinação contra o Sarampo chega ao fim neste sábado (30) com a realização do Dia D em todos os postos de saúde de Suzano e em dois postos volantes. A mobilização especial ocorrerá das 8 às 17 horas e será focada, assim como vem ocorrendo desde 18 de novembro, no público com idade entre 20 e 29 anos. Pessoas fora desta faixa etária também poderão ser imunizadas. Na primeira fase, promovida no mês de outubro, foi dada a prioridade para crianças entre seis meses e quatro anos e onze meses.

Neste sábado, as 23 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (USFs) contarão com equipes para vacinação. Além disso, haverá mobilização especial também em dois postos volantes: um na Estação Suzano da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), na rua Dr. Prudente de Moraes, 473, na região central, e outro em uma das entradas do D’Avó Hiper, localizado na rua Sete de Setembro, 555, no Conjunto Residencial Iraí.

Crianças, adolescentes e jovens adultos, de 1 e 29 anos, devem receber duas doses da vacina tríplice viral SCR (sarampo, caxumba e rubéola). Pessoas entre 30 e 59 anos precisam ter, pelo menos, uma comprovada. A vacina é contraindicada para gestantes e imunodeprimidos, como aqueles submetidos a tratamento de leucemia e pacientes com câncer. Os interessados devem apresentar documento com foto e, caso possível, a carteira de vacinação, para verificação e atualização.

Durante a primeira semana da segunda etapa da campanha, 223 pessoas dentro e fora do público-alvo foram imunizadas contra o sarampo. No último sábado (23), a Prefeitura de Suzano promoveu um Dia D local, com equipes volantes em três pontos do município: na estação de trem, no Parque Municipal Max Feffer e na UBS Dr. André Cano Garcia, no Boa Vista, onde 253 doses foram aplicadas.

Para o secretário municipal de Saúde, Luis Cláudio Guillaumon, o principal objetivo é auxiliar na complementação da imunização. “A atualização das carteiras de vacinação é a nossa meta, e neste ponto estamos tendo um retorno positivo, porque a busca nos postos, na grande parte dos casos, apenas comprova que a população já se encontra com a imunidade atualizada”, disse.

Segundo levantamento do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) da Secretaria de Estado da Saúde, após o Estado de São Paulo não registrar casos de sarampo em 2016 e 2017, o número saltou de cinco para 10.620 entre 2018 e 2019, com 13 mortes confirmadas. Em Suzano, ao longo deste ano, 41 pessoas contraíram a doença, mas sem ocorrência de óbito.