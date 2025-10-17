'Dia D' tem Carreta Rosa da Mamografia na Clínica da Família e papanicolau nos postos

A Secretaria Municipal de Saúde organizará o “Dia D” da campanha “Outubro Rosa” neste sábado (18/10), com serviços voltados às mulheres nas três regiões da cidade. A data marcará a chegada da Carreta Rosa da Mamografia na Clínica da Família Dr. André Cano Garcia (avenida Jaguari, 37 – Cidade Boa Vista) e a oferta de atendimentos em dez postos da Atenção Básica, entre 8 e 16 horas, com exame de papanicolau, vacinação, palestras e agendamento de exames.

Na região norte, as moradoras terão a oportunidade de buscar os serviços nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Alzira Pereira Mayer, no Jardim Alterópolis (rua Manoel Honorato dos Santos, 195), Octacilio de Carvalho Schiavi, no Jardim Dona Benta (rua Geraldo de Carvalho, 31) e Dr. Eduardo Nakamura, no bairro Cidade Miguel Badra (rua Mário Bochetti, 680), que se somarão aos atendimentos previstos para a região sul, na UBS Tabamarajoara (rua Sebastian Rosel Garcia, 40).

Já na região central, estarão abertas as UBSs Doutor Isack Oguime, no Parque Maria Helena (rua Dr. Adhemar Pereira de Barros, 147); José Mariano de Souza Coutinho Júnior, no Jardim Colorado (rua Assembléia de Deus, 479); Maria de Lourdes Cardozo Mathias, no Jardim Vitória (rua Leonardo Pinto Mendonça, 325), Prefeito Alberto Nunes Martins - CS II, no Centro (avenida Paulo Portela, 205), Professor João Olimpio Neto, no Jardim Casa Branca (avenida Getúlio Moreira de Souza, 837), e Vereador Marsal Lopes Rosa, na Vila Urupês (rua Ruth, 114).

Com relação ao atendimento na Carreta Rosa da Mamografia, haverá distribuição de 50 senhas. Na oportunidade, mulheres de 40 a 74 anos serão recebidas por livre demanda, bastando apenas ir ao local e apresentar documento de identidade, comprovante de endereço e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Pacientes fora dessa faixa etária também poderão realizar o exame, porém apenas mediante apresentação de pedido médico.

A programação para a Clínica da Família, onde a estrutura ficará montada até 29 de outubro, também reserva para o “Dia D” aula de zumba, às 11 horas, palestras com nutricionista no período da manhã, além de temas sobre violência doméstica e saúde bucal o dia todo.