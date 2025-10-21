Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 21 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 19/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Saúde

Dia D ultrapassa 2 mil ações para mulheres e aplica cerca de mil vacinas em crianças e jovens

Trabalho desenvolvido de maneira especial em dez postos de saúde e na Clínica da Família, no último sábado (18/10), integrou campanhas do 'Outubro Rosa' e de multivacinação

20 outubro 2025 - 22h00Por da Reportagem Local
Dia D ultrapassa 2 mil ações para mulheres e aplica cerca de mil vacinas em crianças e jovensDia D ultrapassa 2 mil ações para mulheres e aplica cerca de mil vacinas em crianças e jovens - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

O Dia D organizado pela Secretaria de Saúde de Suzano, no último sábado (18/10), garantiu a realização de 2.101 ações voltadas às mulheres e proporcionou a aplicação de 969 vacinas em crianças e jovens. O trabalho foi desenvolvido de maneira especial em sete Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e em duas Unidades de Saúde da Família (USFs), assim como na Clínica da Família Dr. André Cano Garcia, integrando as campanhas “Outubro Rosa” e de multivacinação.

O andamento dos trabalhos foi acompanhado pelo prefeito Pedro Ishi; pela primeira-dama Déborah Raffoul Ishi; pelo secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira; pela coordenadora da Rede Alyne, Alcione Sena; e pela coordenadora da Atenção Básica, Regislaine Gonçalves.

Nas UBSs do Jardim Alterópolis, do Jardim Casa Branca, do Jardim Colorado, do Parque Maria Helena, do Tabamarajoara, do Jardim Dona Benta e do Jardim Vitória, foram contabilizados, somente para o público feminino, 533 vacinas, 210 exames de papanicolau, 70 procedimentos de auriculoterapia, 17 aplicações de implanon, 121 avaliações odontológicas, 27 testes rápidos e 120 atendimentos médicos.

Para elas, também houve a oferta de atendimentos nas USFs Dr. Eduardo Nakamura, no Miguel Badra Baixo, e da Vila Amorim, onde foram registradas 76 consultas médicas, 62 solicitações de exames laboratoriais, 49 coletas de exame de papanicolau, cinco palestras de Educação em Saúde, 67 procedimentos de auriculoterapia, 51 solicitações de mamografia e 173 vacinas.

Na área externa da Clínica da Família, as mulheres tiveram a oportunidade de receber cuidados na Carreta Rosa da Mamografia, que garantiu a realização de 56 exames de mamografia, além da aula de zumba, que não deixou ninguém parado. Já na área interna da unidade, localizada no bairro Cidade Boa Vista, foram ofertados 39 exames de eletrocardiograma, 32 exames de papanicolau, 143 procedimentos de auriculoterapia, palestras sobre nutrição e autocuidado e avaliações odontológicas em 60 moradoras.

Com relação à campanha de multivacinação, que alcançou crianças e jovens de 0 a 19 anos, sendo ofertada nestes mesmos equipamentos também neste Dia D, houve aplicação de 265 doses contra a gripe, 106 contra a dengue, 97 contra catapora, 70 contra febre amarela, 52 contra hepatite B, 51 contra poliomielite, entre outras.

O secretário Diego Ferreira, destacou que a pasta conseguiu organizar uma atividade abrangente, que mobilizou mulheres e crianças nesta data. “Tivemos uma adesão importante da população, que entendeu a importância de comparecer às unidades que estavam abertas para cuidar da saúde”, ressaltou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito afirmou que a administração municipal aproveitou a campanha “Outubro Rosa” para organizar múltiplas atividades para mulheres, que tornaram o dia ainda mais especial. “Pudemos ver que as pessoas realmente saíram de casa para receber os atendimentos que estavam sendo proporcionados na estrutura da rede municipal. Parabenizamos todos que participaram da iniciativa, que mostrou nosso compromisso com a saúde dos moradores”, declarou Pedro Ishi.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Adilson Horse reforça importância de ações integradas para coibir perturbação do sossego
Cidades

Adilson Horse reforça importância de ações integradas para coibir perturbação do sossego

ACE Suzano celebra sucesso da 9ª edição do Liquida Autos
Cidades

ACE Suzano celebra sucesso da 9ª edição do Liquida Autos

Hospital de Olhos adota a Praça dos Expedicionários
Cidades

Hospital de Olhos adota a Praça dos Expedicionários

Servidoras municipais participam da palestra 'Cuidar e Sentir'
Cidades

Servidoras municipais participam da palestra 'Cuidar e Sentir'

Assistência Social destaca suporte a 54 mil famílias por meio do CadÚnico
Cidades

Assistência Social destaca suporte a 54 mil famílias por meio do CadÚnico

Mulheres devem iniciar a prevenção à osteoporose aos 40 anos, alerta ortopedista
Saúde

Mulheres devem iniciar a prevenção à osteoporose aos 40 anos, alerta ortopedista