Dia D ultrapassa 2 mil ações para mulheres e aplica cerca de mil vacinas em crianças e jovens

O Dia D organizado pela Secretaria de Saúde de Suzano, no último sábado (18/10), garantiu a realização de 2.101 ações voltadas às mulheres e proporcionou a aplicação de 969 vacinas em crianças e jovens. O trabalho foi desenvolvido de maneira especial em sete Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e em duas Unidades de Saúde da Família (USFs), assim como na Clínica da Família Dr. André Cano Garcia, integrando as campanhas “Outubro Rosa” e de multivacinação.

O andamento dos trabalhos foi acompanhado pelo prefeito Pedro Ishi; pela primeira-dama Déborah Raffoul Ishi; pelo secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira; pela coordenadora da Rede Alyne, Alcione Sena; e pela coordenadora da Atenção Básica, Regislaine Gonçalves.

Nas UBSs do Jardim Alterópolis, do Jardim Casa Branca, do Jardim Colorado, do Parque Maria Helena, do Tabamarajoara, do Jardim Dona Benta e do Jardim Vitória, foram contabilizados, somente para o público feminino, 533 vacinas, 210 exames de papanicolau, 70 procedimentos de auriculoterapia, 17 aplicações de implanon, 121 avaliações odontológicas, 27 testes rápidos e 120 atendimentos médicos.

Para elas, também houve a oferta de atendimentos nas USFs Dr. Eduardo Nakamura, no Miguel Badra Baixo, e da Vila Amorim, onde foram registradas 76 consultas médicas, 62 solicitações de exames laboratoriais, 49 coletas de exame de papanicolau, cinco palestras de Educação em Saúde, 67 procedimentos de auriculoterapia, 51 solicitações de mamografia e 173 vacinas.

Na área externa da Clínica da Família, as mulheres tiveram a oportunidade de receber cuidados na Carreta Rosa da Mamografia, que garantiu a realização de 56 exames de mamografia, além da aula de zumba, que não deixou ninguém parado. Já na área interna da unidade, localizada no bairro Cidade Boa Vista, foram ofertados 39 exames de eletrocardiograma, 32 exames de papanicolau, 143 procedimentos de auriculoterapia, palestras sobre nutrição e autocuidado e avaliações odontológicas em 60 moradoras.

Com relação à campanha de multivacinação, que alcançou crianças e jovens de 0 a 19 anos, sendo ofertada nestes mesmos equipamentos também neste Dia D, houve aplicação de 265 doses contra a gripe, 106 contra a dengue, 97 contra catapora, 70 contra febre amarela, 52 contra hepatite B, 51 contra poliomielite, entre outras.

O secretário Diego Ferreira, destacou que a pasta conseguiu organizar uma atividade abrangente, que mobilizou mulheres e crianças nesta data. “Tivemos uma adesão importante da população, que entendeu a importância de comparecer às unidades que estavam abertas para cuidar da saúde”, ressaltou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito afirmou que a administração municipal aproveitou a campanha “Outubro Rosa” para organizar múltiplas atividades para mulheres, que tornaram o dia ainda mais especial. “Pudemos ver que as pessoas realmente saíram de casa para receber os atendimentos que estavam sendo proporcionados na estrutura da rede municipal. Parabenizamos todos que participaram da iniciativa, que mostrou nosso compromisso com a saúde dos moradores”, declarou Pedro Ishi.