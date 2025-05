Dia da Indústria: Alto Tietê tem avanços com obras estruturantes

O Alto Tietê abriga cerca de 2 mil indústrias, empregando cerca de 75 mil colaboradores, o que representa aproximadamente 25% dos empregos com carteira assinada da região. Em celebração ao Dia da Indústria, comemorado neste domingo (25), o diretor regional do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) Alto Tietê, José Francisco Caseiro, destaca a importância do setor.

Apesar de desafios, o diretor salienta que as expectativas para a região são positivas, especialmente com obras estruturantes anunciadas pelo Governo do Estado, como a alça de acesso da rodovia Ayrton Senna para o distrito industrial do Taboão, em Mogi das Cruzes, e a alça do Rodoanel em Suzano. “Esses investimentos facilitarão o escoamento de mercadorias e atrairão mais empresas para a região”, reforçou.

“O Dia da Indústria é uma oportunidade para celebrar os avanços conquistados e reforçar o compromisso com o futuro industrial da nossa região, que segue sendo um pilar fundamental para a economia do Estado e do Brasil”, finalizou.

“O Alto Tietê é reconhecido como um dos principais polos industriais do estado, com a diversidade produtiva sendo um importante aliado que ajuda o setor a enfrentar com mais resiliência os desafios macroeconômicos. Entre os destaques, encontram-se os setores de papel e celulose, metalurgia, automóveis e químico”, esclareceu.

Segundo o diretor, no último ano a região exportou US$ 1,025 bilhão em produtos para o exterior. Entre os itens mais comercializados estão máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, papel e cartão, além de máquinas e materiais elétricos. Os principais parceiros comerciais incluem os Estados Unidos, Argentina e Paraguai. Para Caseiro, neste Dia da Indústria a reindustrialização é um desafio que deve estar na agenda. “É um passo crucial para fortalecer o setor, que é um dos maiores motores de desenvolvimento econômico do País”, explicou.