Dia da Mulher no Alto Tietê tem programação em todas as cidades durante o mês

As prefeituras do Alto Tietê prepararam uma agenda especial para marcar o Dia Internacional da Mulher, celebrado neste domingo, 8 de março, com atividades distribuídas durante todo o mês e voltadas ao fortalecimento da autonomia feminina.

Em Arujá, a programação é realizada em parceria com a Câmara Municipal e secretarias. Entre os destaques estão a Rodada de Negócios para Mulheres, no Lions Clube; o “Canto Delas”, no Clube União Arujaense, reunindo cantoras da cidade; a 1ª Corrida e Caminhada do Consumidor, em 14 de março, na Avenida Governador Mário Covas; e o MicroEncontro de Antiguidades e Feira do Microempreendedor – edição especial “Cuidando de quem Cuida”, no dia 22, na Praça do Coreto, com aulas de ginástica, defesa pessoal, serviços de saúde, orientação psicológica e jurídica e atrações culturais.

Em Biritiba Mirim, o Fundo Social promoveu o 4º Café para Mulheres. No dia 6 de março, das 9h às 12h, a Praça Central São Benedito recebeu o projeto “Mulheres em Ação”, com apresentações culturais e participação das secretarias municipais. Hoje, dia 8, das 8h às 12h, a EMEF Prof. João Cardoso de Siqueira Primo será palco de café da manhã especial, homenagens, sorteio de brindes e atividades culturais.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos organizou ações com foco em emprego, saúde e empreendedorismo. O Emprega PAT na Casa da Mulher, em 10 de março, oferecerá mais de 130 vagas exclusivas para mulheres, além de orientações técnicas e apoio ao empreendedorismo em parceria com o Sebrae. Durante o Março Lilás, as UBS Margarida, Castelo, CDHU e São Lázaro intensificam a coleta do exame Papanicolau, reforçando a prevenção ao câncer do colo do útero. Outras atividades ocorrem ao longo do mês em equipamentos públicos.

Em Guararema, no dia 11 de março, o Fundo Social e a Secretaria de Desenvolvimento Social e da Longevidade realizam ação voltada às mulheres acompanhadas pelo PAIF e PAEFI, com foco em acolhimento e fortalecimento social.

Já em Itaquaquecetuba, a programação é integrada pelas secretarias da Mulher, Saúde e Assistência Social, com foco em qualificação, geração de renda, prevenção e cidadania. As atividades começaram no dia 4 com a ação “Jornada do equilíbrio: acolhendo emoções”, em parceria com a APAE. No dia 6, o projeto “Elas em Movimento” promove aulas de funcional e zumba no Largo da Vila São Carlos, além de atendimentos da van Atende+ Cidadania e Saúde no Jardim Ipê.

No dia 9, tem início o curso de ovos de Páscoa na Casa da Mulher, voltado à geração de renda, além de palestra sobre violência de gênero no IFSP. No dia 10, ocorre oficina de autocuidado. Em 12 de março, das 10h às 16h, a Praça Padre João Álvares recebe o Sebrae Móvel, com atendimento gratuito para MEI, abertura de empresas e capacitações. A programação inclui ainda curso “Introdução ao mundo digital” em parceria com a Fatec, palestras sobre métodos contraceptivos, mutirões de papanicolau, ações nas UBS com testes rápidos e orientações sobre HPV, rodas de conversa nos bairros em parceria com os CRAS e, no dia 31, roda de conversa sobre acesso à Justiça em parceria com o CREAS. Na mesma data, será implantado o polo Sebrae Aqui na Casa da Mulher.

Em Mogi das Cruzes, a programação começou com a ação itinerante “SP Por Todas” e segue com a exposição “As Cientistas: Mulheres e Trabalho”, de 3 de março a 18 de abril, na Pinacoteca. No dia 7, ocorre o 2º Fórum das Mulheres Mogianas, no Theatro Vasques, seguido da Feira de Economia Popular e Solidária. No dia 9, haverá Mutirão de Emprego para Mulheres; no dia 11, o Sebrae Móvel; e no dia 13, o 1º Encontro de Jovens Mulheres. As atividades seguem até o fim do mês com ações descentralizadas.

Em Suzano, a prefeitura promove mais de 25 atividades entre 1º e 28 de março. A programação inclui o “Samba no Parque – Edição Especial Mulheres”, sessões do projeto “Lugar de Mulher é no Cinema!” no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, a exposição “Limpa a cultura de vocês aí!”, o Dia D da Saúde da Mulher em diversas unidades, o plantio de mudas pelo projeto “Árvore FamiliAR”, o “Rock no Parque”, o “Girls Skate Jam”, o encontro musical “O Palco é Delas”, a Oficina de Bordado Sashiko, ações do Sebrae Móvel, aulas de pilates e a série cultural “A Tarde é Delas” em centros culturais da cidade.

Para mais informações sobre os cronogramas, confira os canais oficiais de comunicação de cada prefeitura.