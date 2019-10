Dia das Crianças deve elevar em até 6% vendas nas lojas, calcula associação comercial

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano estima crescimento de 4% a 6% nas vendas do feriado de Dia das Crianças, que será comemorado no próximo dia 12. O comparativo é feito com os números do ano passado.

A expectativa é de que os segmentos de brinquedos, roupas, calçados e eletrônicos aumentem suas vendas nos próximos dias. A ACE também aposta no crescimento no movimento dos estabelecimentos de lazer e diversão, como brinquedos, cinema, entre outros.

Em nota, a associação destacou o potencial que a data tem, principalmente porque mexe não só com as crianças, mas com os responsáveis, que tendem a buscar o comércio para adquirir presentes para os pequenos.

"A expectativa é boa, já que o Dia das Crianças é uma data de grande potencial. Isso porque ela mobiliza, além pais, também outras pessoas da família como avós, tios e padrinhos", diz a nota da ACE.

Para fortalecer ainda mais o interesse da população suzanense, a ACE está realizando uma campanha institucional. O objetivo é incentivar o consumidor a comprar nas lojas da cidade.

2018

Para esse ano, a associação espera que o cenário de 2018 não se repita.

No ano passado, o comércio apresentou crescimento discreto nas vendas, no comparativo com 2017. Elas ficaram abaixo das expectativas, com crescimento de 3%, se comparado com o ano anterior.

A associação estimava crescimento um pouco maior, de 6 a 8%.