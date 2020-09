Dia das Crianças do Shopping terá lives de mágica, fantoches e contação de histórias

No mês em que se comemora o Dia das Crianças, a diversão está garantida para a garotada com as atrações programadas pelo Suzano Shopping em formato virtual, diante das restrições impostas pela pandemia. Tem show de mágica, teatro de fantoches, contação de histórias, entre outras brincadeiras, em lives que serão transmitidas pelo Instagram do centro de compras.

Para este ano, o shopping lançou mão dos recursos digitais para a tradicional comemoração do Dia das Crianças. É uma forma de também manter a homenagem aos pequenos.

As atrações programadas para as lives foram pensadas para agradar e divertir toda a família. A programação começa no dia 3 de outubro, sábado, às 16h, com o "Show de Mágica com Kabuto". O espetáculo mistura a arte das mágicas de habilidades manuais, passando por clássicos e uma dose de magia moderna.

No dia 4 (domingo), às 16h, tem a "Ciranda Musical", com o "Show Brinco de Brincar". A contadora de histórias e atriz Katia Valentim encanta os pequenos com uma apresentação de músicas infantis autorais e de domínio público em ritmos variados como: baião, pop, samba e outros.

Depois da cantoria ela conta a história das bruxinhas Eglantina e Zulmira, duas amigas que criam um plano mirabolante em que elas trocam os papéis. Tudo isso para conquistar um príncipe. Será que o plano vai dar certo?

No dia 11 (domingo), às 16h, tem contação de história, com "A Centopeia que pensava", um clássico infantil de Herbert de Souza, o Betinho. Na história, Dona Centopeia descobre que, muito mais importante do que suas cem patinhas, é a sua capacidade de pensar. E que através do pensamento podemos ter ideias, inventar histórias, fazer o bem para os outros e até mudar o mundo.

No dia 12 (segunda), em que se comemora o "Dia das Crianças", e também é feriado nacional pelo Dia de Nossa Senhora, padroeira do Brasil, a atração, às 16h, será o “Teatro com Fantoches”, com o tema "Os três porquinhos”.

Para assistir todas as atrações, basta acessar o Instagram do Shopping (https://www.instagram.com/suzanoshopping/) no horário marcado.