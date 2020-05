Dia das Mães faz taxa de isolamento social voltar a subir no Alto Tietê

A taxa de isolamento social voltou a subir na região. No último domingo (10), data em que é comemorado o dia das mães, o Alto Tietê obteve o melhor índice de isolamento registrado desde o dia 3 de maio, de acordo com o Sistema de Monitoramento Inteligente de São Paulo (Simi-SP).

Das cidades da região, Itaquaquecetuba foi o município com a maior taxa de isolamento no domingo. Segundo o levantamento, 62% da população permaneceu em casa, apenas 8% abaixo do índice recomendado pelo Estado.

Logo em seguida, a cidade de Arujá e Poá aparecem no ranking, com 61% da população em isolamento social. Essas três cidades estão entre os 20 municípios em todo o Estado com os maiores índices de adesão ao isolamento social.

Ocupando o quarto lugar no ranking, o município de Suzano aparece com 58% na taxa de isolamento. Nas últimas posições estão as cidades de Mogi das Cruzes e Ferraz de Vasconcelos, com 56% de adesão ao isolamento.

Com esses números, todas as cidades da região que são monitoradas pelo sistema do Estado atingiram taxas acima dos 55%, que é o novo índice mínimo exigido pelo governo.

O índice de isolamento almejado ainda é de 70%. Essa porcentagem foi estimada pelo Centro de Contingência do coronavírus, e é considerada a taxa ideal para frear a contaminação pelo novo coronavírus em São Paulo.

Isso porque caso os índices permaneçam abaixo do estipulado, o sistema de Saúde do Estado não será capaz de atender a todos os infectados pelo Covid-19.

De acordo com a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), atualmente, a Região Metropolitana de São Paulo onde o Alto Tietê está inserido, já tem cerca de 83,3% dos leitos de UTI (Unidade Intensiva de Tratamento) e 70% dos leitos de enfermaria ocupados.