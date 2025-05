'Dia de Luta contra o Racismo' terá atividade especial nesta terça

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano irá promover o evento “Dia de Luta contra o Racismo” nesta terça-feira (13/05). A atividade ocorrerá no auditório Orlando Digenova, localizado no interior do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro). A entrada é livre para todos os interessados e a programação terá início às 19 horas.

O projeto, que tem parceria com o Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial (Compir), faz alusão ao Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, lembrado em 3 de julho, e visa promover e proteger a diversidade cultural e racial do País por meio de iniciativas como essas.

A programação tem início com a exibição do documentário brasileiro “Ôri” (1977), dirigido por Raquel Gerber e narrado pela historiadora Maria Beatriz Nascimento. Com 93 minutos de duração, o filme mostra a trajetória dos movimentos negros do Brasil, abordando temas como identidade, resistência e ancestralidade africana. Por meio da poesia reflexiva, o documentário propõe uma imersão na história das lutas e revoltas negras do País, revelando conexões entre o passado e os desafios atuais. A exibição será aberta ao público.

Após a exibição da película, os presentes terão a oportunidade de participar de um bate papo com o palestrante e militante do movimento negro, Márcio Cândido. Ele irá discutir sobre o filme e abordar o tema central do evento. Além de ser uma oportunidade para esclarecer as dúvidas, os participantes também poderão aprender sobre a trajetória dos negros brasileiros.Para o secretário Geraldo Garippo, a iniciativa é importante para toda a cidade. “A inclusão racial ainda é um grande desafio para todos”, ressaltou o chefe da pasta.