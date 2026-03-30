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Jornal Diário de Suzano - 29/03/2026
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Cidades

'Dia do Circo no Parque' reúne cerca de 2,5 mil pessoas no Parque Max Feffer

Programação gratuita promovida pela Prefeitura de Suzano levou apresentações, oficinas e cortejo artístico ao longo do último domingo (29/03), com circulação de atividades por diferentes pontos do parque

30 março 2026 - 15h33Por De Suzano
'Dia do Circo no Parque' reúne cerca de 2,5 mil pessoas no Parque Max Feffer'Dia do Circo no Parque' reúne cerca de 2,5 mil pessoas no Parque Max Feffer - (Foto: Gabriel Lima/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realizou no último domingo (29/03) o evento “Dia do Circo no Parque”, no Parque Municipal Max Feffer, reunindo aproximadamente 2,5 mil pessoas ao longo da tarde. Com atividades distribuídas pelo espaço, a programação gratuita contou com apresentações circenses, oficinas abertas e um cortejo artístico itinerante, promovendo interação com o público em diferentes pontos do parque.

A iniciativa integrou as comemorações do “Dia do Circo”, celebrado na sexta-feira (27/03), e teve como proposta aproximar a população da linguagem circense por meio de ações acessíveis e participativas. Diferentemente de um formato concentrado, as atividades foram realizadas de forma itinerante, permitindo que visitantes que circulavam pelo parque ao longo do dia também acompanhassem as atrações.

A programação teve início às 11h30, com intervenções artísticas em uma tenda montada em frente ao Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares. Na sequência, oficinas e vivências formativas apresentaram ao público técnicas introdutórias, como malabarismo, jogos de palhaço, acrobacias de solo e atividades de equilíbrio, envolvendo crianças, jovens e adultos.

Um dos destaques do evento foi o cortejo circense, realizado no período da tarde, que percorreu diferentes áreas do parque com artistas caracterizados, performances e intervenções musicais, convidando o público a acompanhar o trajeto de forma espontânea. A ação ampliou o alcance da programação e reforçou o caráter dinâmico da proposta.

As apresentações no Palco Zumbi encerraram a programação, reunindo números de palhaçaria, equilibrismo e acrobacia, com interação direta com o público e valorização de diferentes técnicas do circo.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, destacou a adesão do público e o impacto positivo da programação ao longo do dia. “Ficamos muito felizes com o resultado. Foi um evento que realmente movimentou o parque, com uma participação expressiva das famílias. As crianças se divertiram, interagiram com os artistas e aproveitaram cada atividade. Ver esse envolvimento mostra que a proposta deu certo e que conseguimos proporcionar um domingo diferente, com cultura acessível e de qualidade para a população”, afirmou.

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