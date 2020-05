Dia do Trabalho: sindicatos veem situação preocupante na região

Sem a possibilidade de realizar comemorações e festas em prol do dia do trabalhador, celebrado neste 1º de maio, sindicalistas enxergam com preocupação o momento vivido pelos trabalhadores da região devido a pandemia do novo coronavírus. Os líderes das categorias dizem que não há motivo para comemorar a data.

Para Pedro Benites, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano, o cenário atual pede outra postura por parte dos sindicatos e trabalhadores. "Já faz muito tempo que a gente não utiliza o termo comemorar. Principalmente depois que o governo retirou benefícios e garantias do trabalhador na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho)", diz.

Benites explica que após a supressão dessas garantias e outras medidas realizadas pelo governo, as festas em comemoração a data acontecem, mas que o dia não é de comemoração e sim de reflexão. De acordo com ele, essa mudança deve ser expandida para todos os trabalhadores, isso porque os reflexos da pandemia vão atingir diversos setores e categorias.

"A reflexão esse ano tem que ser diferente. Isso porque devido a essa pandemia, muitos trabalhadores vão perder o emprego. O número de desempregados no Brasil vai aumentar em 1,5 milhão esse ano. E aqueles que continuarem trabalhando vão ter redução do salário, redução de jornada e suspensão do contrato de trabalho", lembra.

Cláudio Aparecido dos Santos, o Ted, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Suzano, reitera que não há motivos para comemorar a data. "Com esse desgoverno que nós vemos, com esse presidente da república que quer tirar todos os nossos direitos, não tem como comemorar o dia do trabalhador", diz.

Ted também fala sobre a preocupação com os trabalhadores na linha de frente no combate ao coronavírus. "Temos vários trabalhadores nossos se infectando. É difícil, é complicado para a gente fazer um ato de festa nesse dia", conclui.

1º de maio online

A Central Única dos Trabalhadores de São Paulo (CUT-SP) montou uma programação online para a semana do dia do trabalhador. Desde o dia 27, a entidade mantém uma série de transmissões ao vivo, em entrevistas com lideranças sindicais e intervenções artísticas, como lives musicais, para celebrar a luta dos trabalhadores. A ação vai até o dia 1º de maio, com o ato "Saúde, Emprego, Renda: um novo mundo é possível com solidariedade".

Para verificar a programação, basta entrar no site da organização (sp.cut.org.br).