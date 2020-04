Dia do Trabalho terá feiras livres e serviços de Saúde em Suzano

Alguns serviços prestados pela Prefeitura de Suzano serão mantidos no feriado prolongado do Dia do Trabalho, comemorado nesta sexta-feira (1°). Neste período, haverá o funcionamento normal de feiras livres, de acordo com as orientações contra o avanço do novo coronavírus (Covid-19) previstas em decreto municipal (nº 9.432/2020), e de unidades de saúde. As demais repartições retomarão o expediente na próxima segunda-feira (04/05).

De acordo com a Secretaria de Saúde de Suzano, no feriado, os trabalhos seguirão sem alterações no Pronto-Socorro Municipal (PS), anexo à Santa Casa de Misericórdia (rua Kaneji Kodama, 1.459 – Vila Figueira), e no Pronto Atendimento (PA) do distrito de Palmeiras (rua Mussi Jorge Antônio, 319 – Jardim Amazonas), 24 horas por dia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também permanecerá em período integral e poderá ser acionado normalmente pelo número 192. Já no sábado (02/05), funcionará também a Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. André Cano Garcia – Boa Vista (avenida Jaguari, 37 – Cidade Boa Vista), das 8 às 17 horas.

Além disso, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego confirmou que as feiras livres estarão abertas no período diurno até as 13 horas. No entanto, elas deverão atender aos requisitos da Secretaria Municipal de Saúde referentes ao espaçamento entre barracas, higienização de produtos e comercialização exclusiva de alimentos como frutas, verduras, legumes, ovos, condimentos, carnes e pescados já limpos ou em bandejas.

O velório municipal também não terá alteração: funcionará, conforme decreto, no período compreendido entre 6h30 e 16h30. Os cemitérios São João Batista e São Sebastião estarão abertos das 8h30 às 17h30. Outros serviços essenciais que serão mantidos durante o feriado prolongado são coleta de lixo, varrição e zeladoria.

Vale ressaltar também que, neste período, o Setor de Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Suzano irá intensificar o trabalho em estabelecimentos comerciais, como supermercados, padarias, bares, entre outros. “Este trabalho deve ser contínuo para identificar possíveis irregularidades e evitar aglomerações nesta quarentena, na luta contra a Covid-19”, disse o diretor Edson Tavares.



Denúncias sobre concentrações de pessoas ou outros descumprimentos do decreto municipal de prevenção ao contágio do novo coronavírus podem ser feitas ao Setor de Fiscalização de Posturas, no número (11) 4745-2046, ou à Guarda Civil Municipal (GCM), pelos telefones (11) 4745-2150 ou 153.