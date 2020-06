Dia dos Namorados: Comércio se prepara para queda de vendas

A Associação Comercial e Empresarial de Suzano (ACE) acredita que haverá queda nas vendas do Dia dos Namorados - marcado para a próxima sexta-feira (12) - no comparativo com o ano passado. Comerciantes entrevistados pelo DS estimam que o faturamento neste ano não deve chegar nem a metade dos valores de 2019.

Segundo a ACE, os comércios não serão reabertos no dia 12, por determinação do governo do Estado. Assim, os donos dos estabelecimentos devem apostar nos meios digitais, delivery (entrega em casa) e retirada agendada.

É isso que Sandra Augusto Koyama está fazendo em sua floricultura, que fica na Rua Monsenhor Nuno, no Centro. Ela conta que muitas pessoas têm acessado o site da loja para solicitar entregas de ursos de pelúcia, chocolates e rosas.

Sandra classificou o período como "diferente" e estima que, por conta da pandemia, vai faturar apenas 40% do valor de 2019.

"É boa a expectativa para o momento, e já temos muitas encomendas. Desta vez, as vendas presenciais vão diminuir, mas pela internet melhoraram bastante. No ano passado, eu estava com dois pontos para venda, e as pessoas não têm muita confiança para comprar pela internet. Acho que vamos faturar uns 40% desta vez", estimou.

Isaque Marley é gerente de uma loja de calçados na Glicério. Ele diz não ter expectativas para a data e que as vendas caíram pela metade com a pandemia.

"Hoje, pelo o que está acontecendo, não estamos conseguindo abrir para trabalhar, e isso atrapalha nas expectativas de vendas. Temos esperança que vai melhorar no Dia dos Namorados, já que estamos vendendo pelo Whatsapp para retirar na loja. Porém, já tivemos queda pela metade no faturamento desde o início da pandemia. Está difícil", relatou o gerente.

"A gente até cria expectativa na semana dos namorados, mas estamos em queda com relação ao ano passado. Estamos estipulando valores bem legais e os kits de perfumes são o ponto focal da gente, porque estão chamando bastante a atenção. Infelizmente por conta dessa pandemia, o atendimento ficou meio impactado, mas estamos conseguindo elaborar kits que estão deixando os clientes bem satisfeitos" disse Valéria Santos, que trabalha em uma perfumaria no Centro.