Dia dos Namorados movimenta lojas do comércio de Suzano

Com clima de romance no ar, o Dia dos Namorados, que foi comemorado nesta terça-feira (12), movimentou o comércio da cidade. Muitos apaixonados deixaram para fazer as compras de última hora gerando lucro para as lojas que estavam preparadas para atender os namorados atrasados. Entre os itens mais procurados estavam chocolates, flores e perfumes.

O responsável pela 2ª loja da Liz Flores (aberta especialmente para a data), Rodrigo Koyama, de 22 anos, conta que o movimento melhorou bastante na última semana. "Tivemos boas vendas desde sexta passada. As vendas de hoje (terça-feira) começam a se intensificar depois do almoço e até agora já vendemos muitas flores". De acordo com Koyama, os presentes mais vendidos foram as rosas, buquês dos mais variados tipos de flores e cestas com canecas e chocolates.

A gerente de vendas de produtos de beleza e perfumaria, Vanessa Camargo, 36 anos, estava confiante com a movimentação na loja. "Esperamos vender mais esse ano do que o ano passado. Na última segunda-feira, fizemos ótimas vendas e com as vendas de hoje (terça-feira), esperamos superar 2017", conta.

Segundo Vanessa, o público que mais freqüentou a lojas nos últimos dias foi o masculino. "Estamos vendendo mais perfumes femininos, maquiagens e os nossos kits promocionais. Nossas funcionárias estão ajudando os rapazes a encontrar o presente ideal para as namoradas e vice-versa", explica.

Já em uma loja de chocolates, o movimento era intenso. Dos mais variados tipos e sabores, diversos clientes estavam com alguma caixa de bombons nas mãos. O consultor e funcionário da loja, William Martins, de 24 anos também se mostrava confiante com as vendas. "Já estamos com bastante movimento agora de manhã, a tendência é só aumentar. Por ser chocolate, as pessoas optam por comprar de última hora, mas esperamos superar vendas do ano passado. Até o momento, já fizemos ótimas vendas", diz.