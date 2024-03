Dia Mundial da Água é tema da próxima edição do projeto 'Diálogos Ambientais'

O Dia Mundial da Água, comemorado nesta sexta-feira (22/03), é o tema da próxima edição do projeto “Diálogos Ambientais”, que será transmitido na próxima terça-feira (26/03), às 19 horas, no canal da administração municipal no Youtube, “TV Prefeitura de Suzano”. Para acompanhar, os munícipes podem realizar inscrições por meio do link https://l1nq.com/QjK2j. A atividade será realizada pelo setor de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e contará com representantes do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE).

Os convidados irão tratar da importância das águas subterrâneas frente à crise climática e da necessidade de outorga para captação. O convite para o evento reforça que “a água é fonte principal das populações que não possuem rede pública de abastecimento, entretanto, sua disponibilidade pode estar comprometida, tanto em função da qualidade, quanto da quantidade”. A Prefeitura de Suzano emitirá certificado aos que participarem do evento.

Em edições anteriores, o projeto trouxe à tona o tema “Sustentabilidade na indústria, a energia limpa e o trabalho digno”, para discutir a importância das práticas sustentáveis; aspectos que envolvem “O Resíduo e o Corporativismo no Combate às Desigualdades”; e também a relação socioambiental entre a mulher, as questões hídricas e as mudanças climáticas, fazendo referência ao Dia Internacional da Mulher (08/03), ao Dia Mundial Conscientização sobre Mudanças Climáticas (16/03) e ao Dia Mundial da Água (22/03).

Contando todos os encontros virtuais proporcionados até agora, entre membros do Poder Público, representantes de empresas e de outros setores da sociedade civil, foram registrados debates em torno dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

O secretário interino de Meio Ambiente, Elvis Vieira, destacou a relevância da iniciativa para a discussão em torno dos temas relacionados à sustentabilidade. “O projeto ‘Diálogos Ambientais’ tem sido um instrumento importante pelo qual reunimos especialistas de todas as partes envolvidas no tema. Temos conseguido falar sobre inúmeros aspectos que envolvem as práticas sustentáveis, considerando suas implicações sociais e econômicas”, ressaltou Vieira.