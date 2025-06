Dia Nacional do Diabetes serve como alerta em Ferraz para prevenção e cuidados

Para conscientizar a população sobre o Dia Nacional do Diabetes nesta quinta-feira, dia 26 de junho, a Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos chama a atenção para falar sobre a doença e suas complicações, promovendo a prevenção e o diagnóstico precoce. A data foi estabelecida pelo Ministério da Saúde em parceria com a Organização Mundial da Saúde.

Em Ferraz de Vasconcelos, todos os serviços municipais de saúde realizam o atendimento a pacientes com diabetes mellitus, seguindo protocolos de atendimentos pela Atenção Primária à saúde e/ou pelos serviços especializados. As equipes técnicas estão preparadas para oferecer uma escuta qualificada (acolhimento) e atuar tanto no controle da doença quanto na prevenção de fatores de risco que possam contribuir para seu agravamento.

Atualmente, Ferraz de Vasconcelos conta com equipes multidisciplinares compostas por profissionais como nutricionistas e educadores físicos. Esses profissionais desenvolvem atividades coletivas nos serviços de saúde, com o objetivo de prevenir o sedentarismo, a obesidade e hábitos alimentares inadequados, contribuindo para a promoção da saúde e o bem-estar dos pacientes.

Dados da Secretaria de Saúde de Ferraz indicam que 14.025 pacientes estão cadastrados para receber tratamento para o diabetes no município, mas a hipertensão arterial relacionada tem 24.857 pacientes no município.

A diabetes é caracterizada por níveis elevados de glicose no sangue, o que pode danificar os vasos sanguíneos, tornando-os mais propensos a lesões e acúmulos de placa. Já a hipertensão ou pressão alta danifica os vasos sanguíneos tornando-os mais rígidos e estreitos, dificultando o fluxo sanguíneo e aumenta o risco de doenças cardíacas e derrames.

A combinação entre a diabetes e hipertensão aumenta o risco não só de doenças cardíacas como derrames, insuficiência renal ou problemas oculares. Diabetes e a hipertensão estão intimamente relacionadas e ocorrem frequentemente juntas, podendo agravar os riscos à saúde quando presentes simultaneamente.

A paciente Rosalva Pagliarini, de 76 anos, faz o acompanhamento na UBS da Vila Corrêa, em Ferraz. Ela já perdeu irmãos com a doença e hoje faz o controle da doença: “Como de tudo, mas como pouco e faço o acompanhamento aqui para não ter problemas com a minha saúde”, diz ela, que toma insulina para o controle do diabetes. Lembrando que a doença é silenciosa, a farmacêutica da unidade Stéphani, ressalta a importância dos exames preventivos a cada seis meses.