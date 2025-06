'Diálogos Ambientais' projeta discussões da COP 30 nesta quinta

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em parceria com o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema), realizará nesta quinta-feira (05/06), a partir das 19 horas, a 11ª edição do programa “Diálogos Ambientais”, para celebrar a data em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. As inscrições poderão ser feitas por meio do link bit.ly/dialogosambientaissuzano%E2%80%9D e a transmissão ocorrerá pelo canal “TV Prefeitura de Suzano”, no YouTube.

A proposta desse evento especial é projetar as discussões que deverão ser feitas na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que acontecerá entre 10 e 21 de novembro em Belém, no Pará. Esta será a última de uma sequência de atividades relacionadas ao tema, já em andamento no País desde o ano passado.

Suzano participou da 1ª Conferência Regional de Meio Ambiente, promovida pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+); da 5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente em São Paulo; e da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, que foi organizada no mês passado, em Brasília.

O encontro virtual será mediado pelo coordenador do setor de Promoção da Educação e Sustentabilidade Ambiental, Allan Santos, e contará com a presença da diretora de Controle e Fiscalização Ambiental, Solange Wuo, que também é coordenadora da Câmara Técnica de Gestão Ambiental do Condemat+, e coordenadora da Câmara Técnica de Mananciais do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (CBH-AT).

Dois convidados especiais se unirão aos dois gestores da administração municipal neste diálogo. Um deles, Alison Brum, representará a cooperativa de catadores de materiais recicláveis Univence. A outra, Vanessa de Paula Sales, é fundadora da empresa de assessoria ambiental Conexão Caipora, e foi integrante do grupo que realizou a 1ª Conferência Livre do Meio Ambiente em Duartina, cidade localizada na região sudeste do Estado de São Paulo.

Solange Wuo afirmou que o evento tem o objetivo de deixar a sociedade a par das principais questões relacionadas às emergências climáticas. “Estamos trabalhando desde a Conferência Intermunicipal de Meio Ambiente do Condemat+, em junho de 2024, e avançamos com as atividades desenvolvidas na 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente. Todos esses encontros preparatórios servirão de base para a COP 30”, declarou a diretora.

Por sua vez, o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, frisou que o programa integra um conjunto de atividades sobre emergência climática e busca contribuir com a discussão em torno das políticas públicas voltadas para o setor. “Estamos trabalhando no contexto da COP 30 e queremos mostrar que estamos alinhados com os conceitos de desenvolvimento sustentável proposto pela Organização das Nações Unidas. O ‘Diálogos’ já se tornou um programa consolidado entre os especialistas do setor e, como de costume, traremos profissionais que trabalham diretamente com essas questões, sob seus diferentes aspectos”, reforçou o titular da pasta.