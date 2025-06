Diário de Suzano é homenageado na 9ª edição do Troféu 'Bola de Ouro'

A 9ª edição do Troféu “Bola de Ouro” homenageou, na noite desta sexta-feira (6 de junho), personalidades do esporte, atletas e apoiadores de diferentes modalidades, sobretudo do futebol.

O evento foi realizado no Suzano Futebol Clube, o Suzaninho, e reuniu cerca de 500 convidados.

A cobertura esportiva, ao longo dos anos, do Diário de Suzano foi novamente reconhecida na premiação. O jornal foi representado pelo editor-chefe, Edgar Leite, pelo jornalista Fernando Barreto, e pelo colunista Gil Fuentes. Cada um recebeu um troféu. O lendário e histórico colunista esportivo do DS, Carlos Nego, falecido em 2013, foi homenageado e representado, no evento, pela viúva Cláudia Rybacki e pelo filho Cleiton Rybacki, em um momento de muita emoção. Desde 1961, o DS preserva seu acervo histórico das reportagens esportivas do futebol de Suzano, uma boa parte escrita por Carlos Nego. O material serve como base para indicar personalidades a serem homenageadas a cada ano. É utilizado e pesquisado pelo historiador Altair da Silva, organizador do Troféu “Bola de Ouro”.

O evento reuniu ainda autoridades políticas, como o secretário de Esporte, Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho; de Governo Alex Santos; o vice-prefeito Said Raful, e o presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama, além de membros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e outras instituições.