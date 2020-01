Diário de Suzano estreia nova sede na segunda-feira

O Diário de Suzano, o mais tradicional jornal da cidade, estreia nesta segunda-feira (13 de janeiro) sua nova sede. O local é bem localizado. Fica na Rua Paraná, nº 217, nos arredores do "Complexo dos Três Poderes" da cidade - Prefeitura, Câmara e Fórum.

Com isso, o DS deixa sua antiga sede na Rua Monsenhor Nuno, 641, Centro, em que estava estabelecido há cerca de 40 anos. A mudança era um planejamento antigo. A direção tinha intenção do deslocamento da sede há cerca de 20 anos.

Só foi possível agora porque o jornal acabou de inaugurar o Centro Médico Clube DS, na Rua Monsenhor Nuno, 631, que oferece aos assinantes especialidades como clínica geral, pediatria, neurologia, dermatologia, entre outros.

Os dois prédios - tanto o antigo como o atual - são próprios do jornal. A mudança será benéfica tanto para a equipe de funcionários, como para os assinantes.

No prédio da Rua Monsenhor Nuno, por exemplo, além do Centro Médico, continuará funcionando os setores de Distribuição, Telemarketing, Assinatura e Gráfica. Com isso, o assinante do DS ganha mais um local de atendimento: a nova sede na Rua Paraná.

O prédio novo contará com o Setor Comercial na parte térrea e no 1º andar ficará a Redação, além do estúdio de rádio - onde são realizados os programas DS Entrevista e DS Esportes, os dois transmitidos ao vivo pelo Facebook, com possibilidade de acompanhamento dos programas no Canal do YouTube e portal diariodesuzano.com.br.

O diretor-presidente Octávio Thadeu de Moraes lembra que o novo prédio mantém as mesmas características de funcionamento da Redação da Rua Monsenhor Nuno. "O novo prédio tem o estúdio de rádio e a nova redação atende melhor a necessidade dos repórteres e editores".

O superintendente do DS, Carlos Alberto de Moraes, o Xaxá, afirma que a intenção é "compactar" a equipe. Deixar os setores mais próximos para facilitar ainda mais a comunicação em equipe em um prédio com mais praticidade para o desenvolvimento da produção jornalística e do setor comercial. "Foi um projeto pensado. Foi necessário transferir a Redação e o Setor Comercial da Rua Monsenhor Nuno para garantir, ainda mais, melhor conforto aos nossos profissionais", disse Xaxá.

O editor-chefe Edgar Leite lembra que, mesmo em meio à crise pelo qual passa a imprensa escrita, a atual direção do DS tem se preocupado com a melhora da logística e infraestrutura para a equipe de profissionais. "Mudamos de sede e o trabalho sério, profissional e responsável continuam, como sempre foi no DS. Essa preocupação é perseguida por todos nós do Diário de Suzano".

O DS vai completar 60 anos em 2021. Foi fundado no dia 3 de setembro pelo jornalista Thadeu José de Moraes, o primeiro presidente da Câmara de Suzano.

Ele deixou um legado importante de seriedade e comprometimento com a notícia que é mantido até hoje pela atual direção. "A história do jornal se confunde com a história da cidade e do Alto Tietê há quase seis décadas. Continuaremos escrevendo essa história, agora em uma nova casa".