‘Diário Solidário’ do DS recebe cadastros de entidades de caridade que precisam de doações durante pandemia

Já são cinco entidades inscritas na iniciativa do jornal Diário de Suzano, “Diário Solidário”. O objetivo da iniciativa é abrir espaço para reunir causas que estão arrecadando doações para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social a enfrentarem a quarentena, causada pela pandemia do coronavírus. O cadastro pode ser feito por meio deste link.

A Associação Desportiva e Cultural “Luz da Amanhã” está inscrita na ação. A associação disponibilizou os dados para contato e pede doações de roupas, sapatos, brinquedos e alimentos.

A campanha possibilita as pessoas interessadas em doar a visualizar os locais que estão recebendo doações para distribuírem às famílias que necessitam de alimentos e produtos básicos de higiene, na região. A Associação Esperança e Destino já realizou o cadastro.

A entidade está recebendo doações de alimentos, material de limpeza e produtos de higiene. A associação está seguindo os cuidados de prevenção da Covid-19 e, por isso, as pessoas interessadas em entregar doações para o espaço precisa fazer um agendamento pelo telefone 99673-1642. A instituição beneficente fica localizada na rua Israel Gonçalves Cruz, número 35, no bairro Vila Monte Sion, em Suzano.

O projeto “Cidadão em Construção”, da Comunidade Kolping São Judas Tadeu (CKSJT) também está inscrito na campanha “Diário Solidário” do DS. A comunidade promove, há 29 anos, ações sociais com a população do bairro em que atua, o Jardim Cacique. Entre os diversos trabalhos, eles realizam aulas de letramento, informática , música, entre outros. O projeto “Cidadão em Construção” pede doações de álcool em gel, máscaras, itens de higiene pessoal e cestas básicas. O instituto fica no endereço, rua José Cardoso Xavier, número 365, no bairro Jardim Cacique, em Suzano. Para entrar em contato, basta ligar pelos telefones 99507-0534, 99507-0533 ou 4759-8331, pelo e-mail cksjt@hotmail, ou buscar pelas redes sociais por “Comunidade Kolping São Judas Tadeu”.

Associações

As associações e ONGs interessadas em veicular campanhas de arrecadações no portal do DS, na campanha “Diário Solidário”, devem preencher um formulário, explicando como as pessoas podem doar, o que será arrecadado e quem será ajudado com a iniciativa.

O link de acesso é o https://bit.ly/diariosolidario. O formulário trará as perguntas: 1 - Nome (pessoa ou instituição); 2 – Telefone para contato; 3 – E-mail (se houver); 4 – Site (se houver) ; 5- Quais itens podem ser doados? ; 6 – Quem será ajudado?; 7- Onde e como entregar as doações? Todos os dias o DS vai atualizar no site informações das entidades cadastradas.

Para quem tiver interesse em doar alimentos, produtos de higiene entre outros produtos básicos, pode entrar em contato com uma das entidades cadastradas na tabela abaixo.

Associação Esperança e Destino

Telefone: 11996731642

E-mail: esperancaedestino@gmail.com

Rede Social: @esperancaedestino

Recebe doações de: Alimentos/ Material de limpeza/ Higiene

Doações serão para: Pessoas em vulnerabilidade social.

Como doar: Agendamento pelo telefone 11 99673 1642

Projeto Cidadão em Construção da CKSJT.

Telefone: 995070534

E-mail: cksjt@hotmail.com

Rede Social: (Facebook)Comunidade Kolping São Judas Tadeu

Recebe doações de: Álcool gel,máscaras, itens de higiene pessoal e cestas básicas.

Doações serão para: Pessoas em vulnerabilidade social.

Como doar: Rua José Cardoso Xavier, 365, Bairro Jardim Cacique , Suzano SP.

Comunidade Kolping São Judas Tadeu

Telefone: 11995070533 ou 47598331

Recebe doações de: Material higiênico, cestas básica, máscaras e outros produtos.

Como doar: Rua: José Cardoso Xavier,365, Jardim Cacique

Associação Desportiva e Cultural Luz do Amanhã

Telefone: 11973397253

E-mail: susanaros@hotmail.com

Rede Social: Amanhecer luz do amanhã (Facebook)

Recebe doações de: Roupas, sapatos, brinquedos, alimentos etc

Doações serão para: Projeto de criança e adolescentes de 06 a 17 anos atendemos 100 ao todo, acolhimento para pessoas em situação de rua, e famílias atendidas pela ONG que está em vulnerabilidade social.

Como doar: Rua Ramal São José 508 Casa Branca Suzano, de segunda a sexta das 8hs às 17hs