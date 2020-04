‘Diário Solidário-DS’ abre espaço para entidades divulgarem ações

Diário de Suzano (DS) criou um espaço no portal de notícias ( ) criou um espaço no portal de notícias ( www.diariodesuzano.com.br ), por meio da iniciativa “Diário Solidário – DS”, para reunir causas e entidades que estão arrecadando doações para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social, durante isolamento social.

O objetivo é dar visibilidade para conectar entidades de caridade às pessoas que queiram ajudar outras famílias a enfrentarem este momento de crise.

Associações

As associações e ONGs interessadas em veicular campanhas de arrecadações no portal do DS, na campanha “Diário Solidário”, devem preencher um formulário, explicando como as pessoas podem doar, o que será arrecadado e quem será ajudado com a iniciativa.

DS vai atualizar no site informações destas entidades. O link de acesso é o https://bit.ly/diariosolidario . O formulário trará as perguntas: 1 - Nome (pessoa ou instituição); 2 – Telefone para contato; 3 – E-mail (se houver); 4 – Site (se houver) ; 5- Quais itens podem ser doados? ; 6 – Quem será ajudado?; 7- Onde e como entregar as doações? Todos os dias ovai atualizar no site informações destas entidades.

Objetivo

O objetivo é dar uma orientação maior e servir como “bússola” para que as pessoas mais carentes possam encontrar onde existem campanha de entrega de alimentos e de outros donativos durante a quarentena.