‘Diário Solidário’ mantém abertas inscrições de entidades

O projeto ‘Diário Solidário’, idealizado pelo DS, continua com espaço aberto para receber inscrições de novas causas e entidades.

A ação surgiu com a intenção de ajudar a minimizar os impactos causados pela pandemia do novo coronavírus.

O objetivo é dar visibilidade para associações e ONGs que arrecadam doações para pessoas em situação de vulnerabilidade social durante o período de quarentena e isolamento social.

Até o momento, 11 entidades e projetos já se cadastraram na iniciativa. São ações voltadas para crianças, jovens e adultos que necessitam de ajuda neste momento mais crítico. Entre essas ações estão a Associação Esperança e Destino, o projeto Cidadão em Construção da Comunidade Kolping São Judas Tadeu e a ONG Sciences.

Muitas associações e entidades cadastradas ampliaram suas ações para atender outros públicos durante o período de pandemia. Entre os donativos mais pedidos estão cestas básicas, alimentos, produtos de higiene, roupas, além de álcool em gel e máscaras de proteção facial. Todos os donativos são destinados para pessoas vulneráveis.

Cadastro e divulgação

As associações e ONGs interessadas em veicular campanhas de arrecadações no portal do DS, devem preencher o formulário através do link (https://bit.ly/diariosolidario), explicando como as pessoas podem doar, o que será arrecadado, quem será ajudado com a iniciativa e como as pessoas podem realizar as doações. No formulário também será necessário preencher os contatos, como telefone, e-mail e site (se houver).

O DS se compromete em divulgar as ações no portal (diariodesuzano.com.br), bem como no jornal impresso. Todas as informações necessárias serão publicadas para que os leitores e internautas possam entrar em contato para realizar as doações.